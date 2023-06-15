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    В центре Петербурга сегодня трудно и пешеходам, и водителям

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    На улицах, сопряженных с Невским проспектом, в четверг практически остановилось движение. На самом проспекте пешеходы около двадцати минут ждут светофорного «окна».

    В этом вечером 15 июня убедился корреспондент «Фонтанки». Также очевидцы сообщают, что в городе перекрыты перекрестки с Невским. На карте «Яндекса» бордовыми стали набережная Фонтанки, Садовая улица, набережная канала Грибоедова и Большая Конюшенная улица.

    Фото: Денис Лебедев / «Фонтанка.ру»
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    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Как писала «Фонтанка», с дорожным движением в городе трудности весь день.

    Фото: Денис Лебедев / «Фонтанка.ру»

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