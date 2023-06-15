В центре Петербурга сегодня трудно и пешеходам, и водителям

На улицах, сопряженных с Невским проспектом, в четверг практически остановилось движение. На самом проспекте пешеходы около двадцати минут ждут светофорного «окна».



В этом вечером 15 июня убедился корреспондент «Фонтанки». Также очевидцы сообщают, что в городе перекрыты перекрестки с Невским. На карте «Яндекса» бордовыми стали набережная Фонтанки, Садовая улица, набережная канала Грибоедова и Большая Конюшенная улица.