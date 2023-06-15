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    Петербуржцев встревожил высокий столб дыма, расползающегося в районе «Проспекта Славы»

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    На юге Петербурга вечером четверга, 15 июня, что-то весьма заметно горит. Очевидцы рассказывают «Фонтанке» о видном из разных точек внушительном столбе дыма.

    Горожане отмечают, что горит, похоже, в районе «Проспекта Славы», «Волковской» или «Бухарестской». В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» сообщают, что по адресу улица Фучика, 14 горят гаражи и огонь «быстро расползается».

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    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    В тех краях разгорается уже второй пожар за день — «Фонтанка» рассказывала и показывала, как полыхали покрышки и мусор на проспекте Обуховской Обороны. Пришлось даже пускать в объезд троллейбус.

    Ещё одна неприятность на перекрёстке Софийской и Фучика, также сообщают очевидцы. Там появился огромный «фонтан», практически загибающийся в арку.

    читатель «Фонтанки»

    По предварительным данным, при тушении мог быть поврежден пожарный гидрант.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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