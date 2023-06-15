Петербуржцев встревожил высокий столб дыма, расползающегося в районе «Проспекта Славы»

Горожане отмечают, что горит, похоже, в районе «Проспекта Славы», «Волковской» или «Бухарестской». В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» сообщают, что по адресу улица Фучика, 14 горят гаражи и огонь «быстро расползается».

На юге Петербурга вечером четверга, 15 июня, что-то весьма заметно горит. Очевидцы рассказывают «Фонтанке» о видном из разных точек внушительном столбе дыма.

В тех краях разгорается уже второй пожар за день — «Фонтанка» рассказывала и показывала, как полыхали покрышки и мусор на проспекте Обуховской Обороны. Пришлось даже пускать в объезд троллейбус.

Ещё одна неприятность на перекрёстке Софийской и Фучика, также сообщают очевидцы. Там появился огромный «фонтан», практически загибающийся в арку.