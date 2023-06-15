Огненный вечер. Показываем, что так сильно горело и дымило у проспекта Обуховской Обороны

Гигантский столб черного дыма поднялся сегодня над Невой в центре Петербурга и был виден из разных районов города. Первые сообщения от читателей стали поступать около 18 часов вечера.
Пожар произошел на Перевозной набережной, у дома 7–9, неподалеку от проспекта Обуховской Обороны. По данным «Фонтанки», горели покрышки и мусор на площади 40 квадратных метров.
В связи с пожаром даже пришлось менять трассу троллейбуса № 16. В 18:48 его пустили по обычному маршруту.
читатель «Фонтанки»
Судя по картинке супервидовой камеры «Фонтанки», сейчас там уже не дымит. Вероятно, возгорание удалось ликвидировать.