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    ПМЭФ-2023

    В бывших кассах «Аэрофлота» Петербурга появится спа-комплекс. Отель Wawelberg вложит во вторую очередь 840 млн рублей

    2083
    12 комментариев

    В центре Петербурга появится новый спортивно-оздоровительный комплекс. Соответствующее соглашение вице-губернатор Николай Линченко подписал с компанией и ООО «ММ5» 15 июня в рамках ПМЭФ-2023.

    Речь идет не о новом строительстве, а о реконструкции пятиэтажного исторического здания на Малой Морской, д. 5, лит. А. Это будет вторая очередь отеля Wawelberg. Срок реализации — 2028 год. Планируемый объем инвестиций — не менее 840 миллионов рублей.

    Помимо спа-процедур в комплексе можно будет заняться спортом. Там будут проходить персональные и групповые тренировки, занятия фитнесом, йогой, пилатесом и так далее.

    Историческое здание банкирского дома Михаила Вавельберга построено на Невском проспекте в начале XX века, но петербуржцам больше известно как бывшие кассы «Аэрофлота». Проект по созданию отеля реализован в 2021 году.

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    Комментарии 12

    Гость15 Июн 2023 в 17:36
    Круто
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