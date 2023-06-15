В бывших кассах «Аэрофлота» Петербурга появится спа-комплекс. Отель Wawelberg вложит во вторую очередь 840 млн рублей

В центре Петербурга появится новый спортивно-оздоровительный комплекс. Соответствующее соглашение вице-губернатор Николай Линченко подписал с компанией и ООО «ММ5» 15 июня в рамках ПМЭФ-2023 .



Речь идет не о новом строительстве, а о реконструкции пятиэтажного исторического здания на Малой Морской, д. 5, лит. А . Это будет вторая очередь отеля Wawelberg. Срок реализации — 2028 год. Планируемый объем инвестиций — не менее 840 миллионов рублей.



Помимо спа-процедур в комплексе можно будет заняться спортом. Там будут проходить персональные и групповые тренировки, занятия фитнесом, йогой, пилатесом и так далее.

