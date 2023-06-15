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    Выезд на «встречку» под Петербургом отправил в больницу троих взрослых и ребенка

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    Серьезная авария произошла утром 15 июня во Всеволожском районе Ленинградской области. Травмы в ней получили четыре человека, в том числе несовершеннолетний пассажир.

    В 7:30 на 26-м километре автодороги «Петербург — Приозерск» 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там Renault Sandero под управлением 52-летней женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате травмы получили оба водителя, 30-летняя пассажирка «Шевроле» и 11-летний пассажир «Рено».

    Всех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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