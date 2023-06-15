«Мы забыли, как получать эмоцию от нашей страны». Как Россия будет возвращать иностранных туристов и привлекать внутренних

Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





К 2030 году Россию должно посетить 16 млн иностранных гостей, а всего по стране должно путешествовать 140 млн человек — такую задачу поставило перед отраслью Минэкономразвития. Но у отечественных туристов мало денег, а иностранцы не могут воспользоваться своими средствами из-за неработающих карт и ограничений на ввоз валюты. Когда начнут выдавать карты «Мир» иностранцам, чему России стоит поучиться у Ирана и как носки помогают продвижению туризма, обсудили на ПМЭФ-2023.



Проблемы и перспективы туризма в России стали темой утренней сессии Петербургского международного экономического форума 15 июня. Рост отрасли на 17% в первом полугодии 2023 года «внушает оптимизм», отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Но аппетиты растут. По прогнозу министерства, турпоток в целом по России к 2030 году вырастет более чем в два раза по сравнению с 2019 годом — до 140 млн человек. Число иностранных путешественников может вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом — до 16 млн человек, добавил он. Впрочем, еще в начале 2022 года ставилась задача принимать к тому же сроку более 40 млн зарубежных туристов.



По мнению замминистра, развитие отрасли сдерживает, прежде всего, дефицит номерного фонда. С транспортом все хорошо, но людям некуда ехать, считает он. До 60% расходов на поездку занимает именно транспорт, признал Вахруков. Поэтому автотуризм обладает большим потенциалом. Что касается иностранных путешественников, то для них путь в Россию тоже не слишком доступен. «Долететь до России стоит несколько дороже, чем в другие развитые туристические страны», — сказал замминистра.

Градус оптимизма сбила Ольга Захарова, директор центра развития региональной экономики и городской среды Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). По ее словам, 16 млн иностранных туристов — это «недостижимая цель». Причина — в «лукавой статистике». В число тех 8,2 млн гостей, которых насчитал Росстат, входят все приезжие, в том числе трудовые мигранты, иностранные студенты и так далее, отметила она. Если отталкиваться от данных ФСБ, то увеличивать число зарубежных туристов придется не в два, а в 80 раз.



Въездной туризм: дать возможность тратить деньги

В отличие от других регионов РФ, в Петербурге проблема инфраструктуры не стоит. Наоборот, загрузка после пандемии так и не восстановилась, заявил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В Петербурге именно иностранный туризм был локомотивом отрасли. Из 10,5 млн гостей доковидного 2019 года 4,9 млн человек прибыли из других стран, на них пришлось 60% оборота. Так, средний чек российского туриста составляет 39,7 тысячи рублей за всю поездку, путешественника из ближнего зарубежья — 65 тысяч рублей, а из дальнего — 113,5 тысячи рублей. Но дело не только в деньгах. Въездной туризм — это «мягкая сила», которая формирует образ России в других странах, уверен Корнеев.



Сейчас городские власти делают ставку на привлечение гостей из Китая, Индии, стран Ближнего Востока. Чтобы адаптировать отрасль для работы с ними, запущен «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства», который будет обучать специалистов.

В том же направлении думает Татарстан. Но сначала нужно упростить для туристов процедуры въезда, считает глава комитета по туризму республики Сергей Иванов. Например, анкету, которую надо заполнять при получении электронной визы. Также нужно налаживать групповые безвизовые туристические обмены и увеличивать лимиты на ввоз валюты. Тут можно посмотреть на опыт соседей.

«В некоторых странах вообще нет лимита на ввоз валюты, ввози сколько хочешь. Например, в Иране. Вывоз регламентируется, а ввоз нет», — отметил Иванов. Наконец, нужно развивать международное авиасообщение, чтобы туристы попадали сразу в интересный им регион, а не ехали через Москву или Петербург. Тогда цифра в 16 млн будет достижимой, подчеркнул он.

О проблеме с платежами говорили и сами участники отрасли. «Хочется отменить ограничения на ввоз валюты», — отметила Оксана Леоненко, генеральный менеджер гостиницы The Carlton Moscow. Сейчас в Россию можно свободно ввозить 10 тысяч долларов или их эквивалент. Но состоятельному иностранцу «не хватит банально столько денег», чтобы разместиться в дорогом отеле с семьей, уверена она. Сейчас Carlton Moscow выходит из ситуации, принимая предоплату на сайте через посредников. Это на 10% дороже, но гости идут на это, подчеркнула она.



«Иранцы и индийцы приезжают огромными семьями, но никто не хочет связываться с «красными коридорами» на таможне. Давайте дадим возможность завозить деньги и тратить с удовольствием», — согласилась Ольга Захарова.

Но у властей есть другая идея. Закон о запуске электронной карты туриста, которой смогут платить иностранные путешественники, может быть принят летом 2023 года, рассказал Дмитрий Вахруков. «Это система, по которой иностранный турист может забронировать тур у себя в стране, а по прибытии в Россию получить пластиковую карту «Мир», чтобы приобретать товары и услуги», — сказал он.

Есть и проблема с продвижением. Сайты, посвященные туристическим возможностям российских регионов, практически не дают информации на иностранных языках. А сайты посольств не рассказывают о возможностях для путешествий, отметила Ольга Захарова. «Если мы сами не будем делать маркетинговую стратегию по развитию бренда России, за нас это будут делать другие», — заключила она.



Внутренний туризм: на любой вкус и кошелек

«Сейчас наступает эпоха нового открытия родины в части туризма», — считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, несколько последних десятилетий российские путешественники получали эмоции за счет выезда в другие страны. «Мы забыли, как получать эмоцию от нашей страны», — посетовал он. По мнению главы региона, для развития внутреннего туризма необходимы три составляющих — развитая инфраструктура, качественный туристический продукт и информированность.



Историей успеха поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «У нас сегодня реальный рост турпотока в два раза, если брать 2017 год и 2022 год», — заявил он. Ставка делается не только на культурно-познавательный, но и на активный отдых. Например, в рамках проекта «Тропа-47» созданы пешеходные и вело-маршруты. На таких тропах оборудованы «дорожки, мостики, беседки для наблюдения за животными», отметил Дрозденко. Эту инфраструктуру даже хотят отдать частному бизнесу, потому что госучреждения не справляются.



Заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева призвала не забывать о кооперации. «Продвигая Северо-Запад как макрорегион, мы можем предоставить любой вид туризма», — заявила она.

Необычный способ привлечь внимание к своему региону выбрал глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов. Носки с изображением собора Василия Блаженного обратили внимание модератора Ники Стрижак. «Это специально вы так пропагандируете?» — поинтересовалась она. «Это для того, чтобы люди приезжали в Москву после Петербурга и Ленинградской области», — ответил чиновник. Евгений Козлов тоже поддержал идею кооперации. «Москва ни с кем не конкурирует», — заявил он.

Однако без мер господдержки туристическая отрасль не справится, уверен генеральный директор АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов. Например, горнолыжные курорты окупаются не менее 25 лет, сказал он. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров посетовал на проблему с кадрами. Работники убегают из ресторанов и отелей в курьеры, пожаловался он.



Федеральный центр уже вложил 220 млрд рублей в сферу туризма из федерального бюджета, заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, но «выстрелили» только те регионы, которые имеют системную долгосрочную политику развития туризма. Второй фактор успеха — умение наладить работу с местным бизнесом, считает Наталья Трунова.



Руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (Группа «ВЭБ.РФ») Ксения Титова призвала помнить о финансовых возможностях путешественников. «По российским туристам более 70% турпотока — это путешественники с бюджетом на поездку порядка 75 тысяч рублей в год на человека», — сказала она. По данным опросов, только дорога занимает 50% трат. Поэтому туризм в России в основном локальный — на расстояния до 500 км на автомобиле, пояснила Ксения Титова.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

