Греф и Муров задумали экосистему мигранта

На площадке ПМЭФ 15 июня зампредседателя правления Сбера Анатолий Попов и генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров подписали соглашение о внедрении цифровых сервисов банка в мобильное приложение «Патент мобайл», разработанное холдингом в начале 2022 года.

Сбер и «Бронка Групп» договорились продвигать мобильное приложение для мигрантов через сервисы банка. На ПМЭФ прозвучали планы достичь 2 миллионов иностранных пользователей. «Фонтанка» подсчитала доходы.

Через приложение заранее записываются на подготовку документов для получения патента, оплачивают налоги, ищут работу, в том числе до приезда в РФ. Сервис скачали 30 тысяч раз. Напомним, «Бронке» принадлежит Единый центр документов на улице Красного Текстильщика.

«Наша цель со Сбером — создать полноценную экосистему, где каждый трудовой мигрант получит возможность решать свои вопросы: от поиска жилья до юридической помощи на родном языке, — сказал Никита Муров. — Потенциал «Патент Мобайл» позволяет вовлечь около 2 миллионов человек».

По данным «Фонтанки», сегодня в приложение уже интегрирован сервис Сбера по оплате НДФЛ без комиссии для иностранцев, создана биржа труда в кооперации с порталом «Работа.ру» (Сбер). Работает «Патент мобайл» через облачную платформу SberCloud. До конца июня в приложении должен состояться релиз сервиса «СберСтрахование» — это даст возможность оформлять полисы ДМС — и сервиса «СберПраво». В середине лета ожидается интеграция сервиса «СберМобайл», что позволит регистрировать электронную сим-карту. (Переговоры об этом ведутся с 10 регионами РФ.)

По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД, за 2022 год для работы в Петербурге и Ленобласти выдано свыше 341 тысячи патентов. Нетрудно предположить: если 150–200 тысяч из них оформят электронные сим-карты, внедренные в приложение, это принесет Сберу до 1 млрд рублей годовой выручки (каждый мигрант в среднем платит за связь 400 рублей в месяц). Оформление полисов ДМС может дать больший доход.



«Это полезный интернациональный сервис на нескольких языках, мы вместе с компанией планируем работать над концепцией его масштабирования», — отметил на церемонии подписания Анатолий Попов.