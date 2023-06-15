Фармпредприятия Петербурга вложат 15 млрд рублей в модернизацию и запуск новых производств

Власти Петербурга в ходе ПМЭФ-2023 15 июня заключили пять соглашений о создании новых фармацевтических производств. Инвесторами выступили АО «Вертекс», АО «Фармасинтез-Норд», АО «Биокад», АО «Р-Фарм», ООО «Компания Алкор Био». От имени города соглашения на общую сумму 15 млрд рублей подписывал вице-губернатор Алексей Корабельников.
Так, «Фармасинтез-Норд» вложит 5 млрд рублей в запуск четвертой очереди фармацевтического научно-производственного комплекса для производства высокотехнологичных биологических препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Проект будет реализован в течение 2026–2029 годов.
«Компания Алкор Био» обязуется в 2023–2026 годах создать химико-биотехнологический комплекс и инвестировать в него не менее 3 млрд рублей. Вложения будут направлены на строительство и оснащение новых площадок по выпуску лабораторного оборудования и реагентов, средств бытовой химии и БАД, организацию и оснащение новых исследовательских лабораторий, создание и освоение производства новых реагентов для лабораторной диагностики, средств бытовой химии и БАД.
Соглашение с «Р-Фарм» касается ранее заключенного офсетного контракта на выпуск препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета в срок до 2026 года. Размер инвестиций по условиям конкурса должен составить не менее 2,3 млрд рублей.
«Биокад» в рамках соглашения планирует инвестировать не менее 2,5 млрд рублей в оборудование, предназначенное для разработки оригинальных лекарственных препаратов, применяемых при лечении тяжелых социально значимых заболеваний.
«Вертекс» вложит не менее 2 млрд рублей в течение пяти лет в модернизацию, которая будет способствовать импортозамещению и повышению производительности труда. В планах компании продолжить расширять и создавать новые производственные цеха и лаборатории.