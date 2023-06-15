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    Памяти Сергея Дрейдена

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    Сорок дней... Памяти великого артиста и замечательного человека Сергея Дрейдена.

    Нас познакомил в незапамятные времена постановки «Мрамора» Бродского Николай Лавров. Мы с Дрейденом жили, как он говорил, через дом, и судьба даровала мне счастье многолетнего общения с ним. Как-то бармен пивного бара в том самом «через дом» Саша, далёкий от искусства, не читавший «Мрамора» и не знавший, кто такая Ирина Мейерхольд, да и Василий Меркурьев, жившие когда-то через несколько домов от этого бара, спросил меня, что это за удивительный человек, с которым он меня часто видит. Я поинтересовался, почему из многочисленных посетителей, с которыми мы общаемся и подолгу беседуем или гуляем по Чайковского к Таврику, он спросил меня именно о Сергее Симоновиче. В его ответе — весь Дрейден: «Это настоящий человек! Таких больше нет! Он сначала берет кусок вяленого мяса своей собаке и только потом выбирает пиво себе!»

    В последние годы пива (да и других напитков) не было. Врачи запретили. Но был пёс Тиша, и долгие разговоры об искусстве и о жизни, и прогулки мимо дома, где жили Меркурьев и Мейерхольд. Рассказы о Николае Лаврове, который нас знакомил, Петре Меркурьеве, Аркадии Райкине, Товстоногове... И обо всех — с любовью и признанием права на самостоятельное существование и поступки, даже когда чувствовалось, что он эти поступки не одобрял. Но такое же право он отстаивал для себя.

    Дрейден не разменивался на блага этого мира. Он говорил (как и творил) в масштабах проблем человека, человечества и планеты.

    Теперь его нет. Но он остался в памяти людей. И моей. Навсегда. Как оставались у него в памяти ушедшие люди и тепло общения с ними, которое он сохранял. Светлая память!

    Сергей Рукшин — основатель и руководитель Санкт-Петербургского центра математического образования для одаренных школьников, народный учитель России, профессор Государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

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