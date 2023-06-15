Причиной массового отравления шаурмой в Братске стала сальмонелла

Больше шестидесяти человек, попробовавших шаурму в Братске, отравились из-за сальмонеллы. Результатами исследования поделился Роспотребнадзор Иркутской области 15 июня.

Сальмонелла попадает в пищу во время приготовления, когда нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья, — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Ранее Следственный комитет региона сообщил, что число отравившихся шаурмой выросло до 62 человек, 29 из которых госпитализированы.