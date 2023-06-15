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    Причиной массового отравления шаурмой в Братске стала сальмонелла

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    Больше шестидесяти человек, попробовавших шаурму в Братске, отравились из-за сальмонеллы. Результатами исследования поделился Роспотребнадзор Иркутской области 15 июня.

    Сальмонелла попадает в пищу во время приготовления, когда нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья, — рассказали в ведомстве РИА Новости.

    Ранее Следственный комитет региона сообщил, что число отравившихся шаурмой выросло до 62 человек, 29 из которых госпитализированы.

    Владелец кафе «Шаурму хочу» задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). У специалистов Роспотребнадзора возникла масса вопросов к хранению и приготовлению блюд в кафе, а также к личной гигиене работников.

    Как сообщают местные СМИ, в Братске это не первый случай массового заболевания после посещения именно этого кафе. В 2019 году в этом же помещении отравились 13 человек, но тогда у заведения было другое название.

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