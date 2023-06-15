В Минтруде удовлетворены уровнем бедности в России

Уровень бедности в России составил 9,8% по итогам 2022 года, сообщил 15 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью в рамках ПМЭФ.



«За последние три года мы видим динамику к снижению, 9,8% — это в принципе очень хороший показатель с точки зрения его соотнесения с прошлыми периодами», — заявил министр труда (цитата по РИА Новости). Он добавил, что к концу 2030 года необходимо добиться показателя уровня бедности в 6,5%.

