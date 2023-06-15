В Белоруссии сбили ударный беспилотник, летевший со стороны Украины

В Лоевском районе Белоруссии сбили запущенный со стороны Украины ударный беспилотник с взрывным устройством. Об этом 15 июня в телеграм-канале сообщает государственный пограничный комитет республики.
Инцидент произошел в конце мая. Пограничный наряд засёк беспилотник по звуку и сбил с помощью штатного вооружения. Закрепленное на аппарате взрывное устройство сдетонировало.
Государственный пограничный комитет Белоруссии
В ходе осмотра участка местности обнаружены и изъяты множественные металлические элементы со следами термического воздействия. Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Белоруссии.
В конце февраля появились сообщения об атаке на аэродром в Мачулищах под Минском, где базируются самолёты ВКС России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в марте заявил о задержании причастных к попытке атаки на самолёт А-50. По словам Лукашенко, задержать удалось сотрудника украинских спецслужб и его пособников. Белорусский президент отмечал, что задержанный — россиянин, у которого есть и российский, и украинский паспорт.