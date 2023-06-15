    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    766мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd84.32eur91.07

    В Белоруссии сбили ударный беспилотник, летевший со стороны Украины

    2976
    11 комментариев

    В Лоевском районе Белоруссии сбили запущенный со стороны Украины ударный беспилотник с взрывным устройством. Об этом 15 июня в телеграм-канале сообщает государственный пограничный комитет республики.

    Инцидент произошел в конце мая. Пограничный наряд засёк беспилотник по звуку и сбил с помощью штатного вооружения. Закрепленное на аппарате взрывное устройство сдетонировало.

    Государственный пограничный комитет Белоруссии

    В ходе осмотра участка местности обнаружены и изъяты множественные металлические элементы со следами термического воздействия. Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Белоруссии.

    В конце февраля появились сообщения об атаке на аэродром в Мачулищах под Минском, где базируются самолёты ВКС России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в марте заявил о задержании причастных к попытке атаки на самолёт А-50. По словам Лукашенко, задержать удалось сотрудника украинских спецслужб и его пособников. Белорусский президент отмечал, что задержанный — россиянин, у которого есть и российский, и украинский паспорт.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close