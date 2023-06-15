В Белоруссии сбили ударный беспилотник, летевший со стороны Украины

В Лоевском районе Белоруссии сбили запущенный со стороны Украины ударный беспилотник с взрывным устройством. Об этом 15 июня в телеграм-канале сообщает государственный пограничный комитет республики.



Инцидент произошел в конце мая. Пограничный наряд засёк беспилотник по звуку и сбил с помощью штатного вооружения. Закрепленное на аппарате взрывное устройство сдетонировало.

