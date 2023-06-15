На ПМЭФ-2023 подписали соглашение по поводу патриотического центра в Кронштадте. Там будут проходить военные сборы

В Кронштадте появится учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Через него смогут проходить по 16 тысяч подростков в год.
Соглашение о намерениях подписали 15 июня губернатор Петербурга Александр Беглов, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова. Сообщается, что кронштадтская площадка будет ориентирована именно на морскую тематику: практические занятия по основам военной службы, образовательные программы по разным военно-учетным специальностям, включая атомные технологии.
Возраст учащихся центра колеблется от 15 до 17 лет, смена длится 5 суток. Предполагается, что в рамках одного заезда центр сможет принимать 400 человек, всего в году будет более 40 смен.
Кроме того, предполагается, что учебный центр «Авангард. Морской» станет единым центром проведения обязательных военно-учебных сборов в СЗФО.
ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня. «Фонтанка» следит за всем происходящим на форуме в режиме онлайн-трансляции.