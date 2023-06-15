На ПМЭФ-2023 подписали соглашение по поводу патриотического центра в Кронштадте. Там будут проходить военные сборы

В Кронштадте появится учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Через него смогут проходить по 16 тысяч подростков в год.



Соглашение о намерениях подписали 15 июня губернатор Петербурга Александр Беглов, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова. Сообщается, что кронштадтская площадка будет ориентирована именно на морскую тематику: практические занятия по основам военной службы, образовательные программы по разным военно-учетным специальностям, включая атомные технологии.

