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    «Черный плащ» с ножом отнял в Подмосковье сто тысяч и приехал кутить в Петербург. Но попался на Невском проспекте

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    Ранее судимого гражданина Украины задержали на Невском проспекте после налета в Подмосковье.

    Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 15 июня, нападение на микрофинансовую организацию произошло в Раменском. Мужчина в черном плаще и медицинской маске с ножом запер двух сотрудниц компании в подсобном помещении. Он заставил их отдать ему выручку — сто тысяч. После этого он ушел.

    Нападение попало на видео.

    МВД МЕДИА

    Сотрудниками полиции мужчина был задержан на Невском проспекте в Петербурге. Денег у него не нашли. Задержанный заявил, что успел их потратить.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Сейчас проверяется информации о его причастности к аналогичным преступлениям.

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    НалетРазбойЗадержаниеНевский проспект
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