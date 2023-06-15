«Черный плащ» с ножом отнял в Подмосковье сто тысяч и приехал кутить в Петербург. Но попался на Невском проспекте

Ранее судимого гражданина Украины задержали на Невском проспекте после налета в Подмосковье.
Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 15 июня, нападение на микрофинансовую организацию произошло в Раменском. Мужчина в черном плаще и медицинской маске с ножом запер двух сотрудниц компании в подсобном помещении. Он заставил их отдать ему выручку — сто тысяч. После этого он ушел.
Нападение попало на видео.
МВД МЕДИА
Сотрудниками полиции мужчина был задержан на Невском проспекте в Петербурге. Денег у него не нашли. Задержанный заявил, что успел их потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Сейчас проверяется информации о его причастности к аналогичным преступлениям.