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    Swarovski: компания полностью ушла из России

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    Австрийская ювелирная компания Swarovski полностью завершила уход с российского рынка. Об этом 14 июня пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на гендиректора Алексиса Назарда.

    В компании ожидают увеличения продаж на четыре — семь процентов по сравнению с прошлым годом. С учётом инфляции, потребительских настроений и геополитической ситуации, Назард отметил «достойные результаты в сложных условиях» и назвал год непростым.

    Swarovski остановила работу магазинов по всей России в марте 2022 года. А 9 марта 2023 года стало известно, что компания решила полностью уйти из страны, поскольку не может продолжать «бездействующее пребывание».

    Справка:

    Swarovski AG — австрийская компания, которая специализируется на производстве кристаллов из стекла, украшений и прочих предметов с кристаллами, а также на огранке синтетических и природных драгоценных камней. Кроме того, у компании есть производство оптического оборудования, светильников и люстр.
    Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис находятся в Австрии, в городе Ваттенс.

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