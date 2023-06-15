Swarovski: компания полностью ушла из России

Австрийская ювелирная компания Swarovski полностью завершила уход с российского рынка. Об этом 14 июня пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на гендиректора Алексиса Назарда.



В компании ожидают увеличения продаж на четыре — семь процентов по сравнению с прошлым годом. С учётом инфляции, потребительских настроений и геополитической ситуации, Назард отметил «достойные результаты в сложных условиях» и назвал год непростым.

Swarovski остановила работу магазинов по всей России в марте 2022 года. А 9 марта 2023 года стало известно, что компания решила полностью уйти из страны, поскольку не может продолжать «бездействующее пребывание».