Депутат Делимханов, за которого переживали в Кремле, вышел на связь и готов крушить

Телеграм-канал депутата Госдумы Адама Делимханова ожил после молчания на фоне сообщений сначала о его гибели, а потом о ранении, появившихся 15 июня. Делимханов продублировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о своем здравии и в свою очередь заверил, что с ним всё хорошо.

«Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует», — написал Делимханов о «наглом распространении фейков». «Сатанисты и нацисты не дождутся!» — говорится в посте. <...> «Мы будем и дальше крушить эту нечисть, защищая наш народ и Отечество».