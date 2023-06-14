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    Депутат Делимханов, за которого переживали в Кремле, вышел на связь и готов крушить

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    Телеграм-канал депутата Госдумы Адама Делимханова ожил после молчания на фоне сообщений сначала о его гибели, а потом о ранении, появившихся 15 июня. Делимханов продублировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о своем здравии и в свою очередь заверил, что с ним всё хорошо.

    «Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует», — написал Делимханов о «наглом распространении фейков». «Сатанисты и нацисты не дождутся!» — говорится в посте. <...> «Мы будем и дальше крушить эту нечисть, защищая наш народ и Отечество».

    О гибели Делимханова утром сообщил в своих соцсетях воюющий на стороне Украины политолог Кир Сазонов. Информацию подхватили телеграм-каналы. Телеканал «Звезда» позже опубликовал новость о том, что депутат не погиб, а ранен. Переживали в том числе в Кремле.

    Кадыров написал, что Делимханов не выходит на связь и обратился к украинской разведке. Позже он заявил, что с самого начала знал о фейковом вбросе.

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