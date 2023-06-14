Кадыров про Делимханова: Жив-здоров и даже не ранен

Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и не ранен. Об этом 14 декабря сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров и добавил, что новости про возможную гибель или ранение парламентария были ложными, о чем он знал с самого начала.
«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», — написал Кадыров.
На публикации о том, что Адам Делимханов ранен и якобы даже погиб, отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти новости встретили с тревогой, но предложил не верить украинским СМИ.
«Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заявил он 14 июня журналистам (цитата по РИА «Новости»).
Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что депутат погиб, однако в Госдуме эту информацию опровергли. Накануне Делимханов делился информацией о переговорах в Белгородской области, куда на помощь прибыл батальон «Ахмат-Запад».