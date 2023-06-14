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    Кадыров про Делимханова: Жив-здоров и даже не ранен

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    4 комментария

    Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и не ранен. Об этом 14 декабря сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров и добавил, что новости про возможную гибель или ранение парламентария были ложными, о чем он знал с самого начала.

    «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», — написал Кадыров.

    На публикации о том, что Адам Делимханов ранен и якобы даже погиб, отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти новости встретили с тревогой, но предложил не верить украинским СМИ.

    «Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — заявил он 14 июня журналистам (цитата по РИА «Новости»).

    Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что депутат погиб, однако в Госдуме эту информацию опровергли. Накануне Делимханов делился информацией о переговорах в Белгородской области, куда на помощь прибыл батальон «Ахмат-Запад».

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    Комментарии 4

    Гость14 Июн 2023 в 17:15
    Расходимся! 🙄
    +1−0
    Гость14 Июн 2023 в 17:05
    Тикток продолжается.
    +9−0
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