Сальдо: плотину Каховской ГЭС можно восстановить

Разрушенную плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области можно восстановить. Об этом 14 июня на полях ПМЭФ-2023 журналистам заявил врио главы региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС.



«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — сообщил Владимир Сальдо, подчеркнув, что задача выработки электроэнергии в Херсонской области на данный момент неактуальна.



По словам Сальдо, в регионе сложилась «очень напряженная» гуманитарная обстановка, связанная с экологической катастрофой. Также он подчеркнул, что помощь, в том числе продовольственная, «оказывается колоссальная».

