Сальдо: плотину Каховской ГЭС можно восстановить

Разрушенную плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области можно восстановить. Об этом 14 июня на полях
«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — сообщил Владимир Сальдо, подчеркнув, что задача выработки электроэнергии в Херсонской области на данный момент неактуальна.
По словам Сальдо, в регионе сложилась «очень напряженная» гуманитарная обстановка, связанная с экологической катастрофой. Также он подчеркнул, что помощь, в том числе продовольственная, «оказывается колоссальная».
Подрыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Нерегулируемый поток воды хлынул вниз по течению, затопленными оказались несколько населенных пунктов Херсонской области. В результате потопа 17 человек погибли, 15 находятся в тяжелом состоянии. Полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируется к 20 июня, сообщал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и социальных объектов приближается к 40 миллиардам рублей — глава МЧС России Александр Куренков говорит о сумме в 1,2 миллиарда рублей.