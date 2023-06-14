Звезду сериала «Кухня» лишили водительских прав и оштрафовали за отказ от медосвидетельствования

Мировой судья судебного участка №18 Петербурга привлекла к административной ответственности актера Михаила Тарабукина за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом 14 июня сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



Ночью 20 января Mercedes-Benz с Тарабукиным за рулем остановили в Мытищах. От актера пахло алкоголем, полиция также отметила нарушение речи и неустойчивость позы. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался от процедуры.

В суд Тарабукин сегодня не явился, вместо него оглашение постановления заслушал защитник. Актеру назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.