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    Звезду сериала «Кухня» лишили водительских прав и оштрафовали за отказ от медосвидетельствования

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    Мировой судья судебного участка №18 Петербурга привлекла к административной ответственности актера Михаила Тарабукина за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом 14 июня сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Ночью 20 января Mercedes-Benz с Тарабукиным за рулем остановили в Мытищах. От актера пахло алкоголем, полиция также отметила нарушение речи и неустойчивость позы. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался от процедуры.

    В суд Тарабукин сегодня не явился, вместо него оглашение постановления заслушал защитник. Актеру назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

    Актер за 41 год успел сняться в 117 проектах. Среди них — третьи и четвертые «Солдаты», «Кухня», а также «Бандитский Петербург-10». Недавно в прокат вышел фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна. В нем Михаил Тарабукин сыграл стюарда.

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