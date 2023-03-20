Актер сериалов «Бандитский Петербург» и «Солдаты» предстанет перед судом и объяснит «неустойчивость позы»

Актеру Михаилу Тарабукину придется объяснить мировому судье в Петербурге, почему он зимой отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом 20 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Мировой судья судебного участка № 18 рассмотрит дело об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП, которое пришло по подведомственности из Мытищинского района Московской области. Из протокола следует, что 20 января Mercedes-Benz с Тарабукиным за рулем остановили в Мытищах. Инспекторы отметили признаки опьянения: запах, нечеткая речь, неустойчивость позы. Проходить освидетельствование Тарабукин отказался, объяснений не дал, протокол подписывать не стал.
Актер за 41 год успел сняться в 117 проектах. Среди них — третьи и четвертые «Солдаты», а также «Бандитский Петербург — 10». Недавно в прокат вышел фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна. В нем Михаил Тарабукин сыграл стюарда.