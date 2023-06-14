В Кремле опровергли переговоры Москвы и Киева об аренде Крыма

Российская и украинская делегации во время переговоров в Стамбуле не договаривались о «многолетней аренде» Крыма. Об этом 14 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это не так. Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион», — пояснил Песков журналистам РБК.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров в Стамбуле в мае 2022 года Киев и Москва якобы обсуждали условия аренды Крыма. Президент заявил, что лично видел проект мирного договора между странами, от которого Киев по итогу отказался.
Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, и они с ней навсегда.