«Уже большие предпосылки». Лукашенко намекнул на возможность завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине скоро закончится, однако страны Запада создадут России и Беларуси «слишком много проблем». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



«Я не пророк, но на Украине мы закончим… [боевые действия]. К этому уже большие предпосылки», — считает Александр Лукашенко. Он отметил, что дальше «очумелые с Запада» создадут Москве и Минску слишком много проблем. «И если только они эти линии перейдут, будет им очень больно», — подытожил белорусский лидер.



По его словам, Минск вступит в вооруженный конфликт на Украине в том случае, если против республики будет применена агрессия.

