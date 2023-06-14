«Уже большие предпосылки». Лукашенко намекнул на возможность завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине скоро закончится, однако страны Запада создадут России и Беларуси «слишком много проблем». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Я не пророк, но на Украине мы закончим… [боевые действия]. К этому уже большие предпосылки», — считает Александр Лукашенко. Он отметил, что дальше «очумелые с Запада» создадут Москве и Минску слишком много проблем. «И если только они эти линии перейдут, будет им очень больно», — подытожил белорусский лидер.
По его словам, Минск вступит в вооруженный конфликт на Украине в том случае, если против республики будет применена агрессия.
Также президент Беларуси вспомнил, как отверг предложение украинской делегации о проведении в Стамбуле мирных переговоров, — Лукашенко сказал, что просто «послал их на хрен».
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. В октябре того же года Лукашенко заявил, что Беларусь не отправляет своих военных, однако страна все равно участвует в конфликте по «обязательству с Россией».