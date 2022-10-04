Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что его страна участвует в специальной военной операции на Украине. Слова главы государства 4 октября опубликовало издание БелТА.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации, чтобы не допустить распространение конфликта на территорию республики.