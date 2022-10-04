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    Боевые действия на Украине

    Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации РФ на Украине

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что его страна участвует в специальной военной операции на Украине. Слова главы государства 4 октября опубликовало издание БелТА.

    «Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.

    Лукашенко отметил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации, чтобы не допустить распространение конфликта на территорию республики.

    «Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Белоруссии. Вот наше участие», — добавил президент.

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