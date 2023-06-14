Состояние труб и протечки. Прокуратура нашла нарушения в доме на Ленинском, где образовался водопад

Дом на Ленинском проспекте, 78/1, жители которого жалуются на прорывы труб с кипятком, заинтересовал прокуратуру Красносельского района. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ведомство совместно с жилинспекцией обнаружили многочисленные протечки, ненадлежащее состояние труб и общедомового имущества, а также другие грубые нарушения закона в деятельности управляющей компании.
Также ведомство зафиксировало, что 7 июня, когда с общего балкона на 10-м этаже лилась горячая вода прямо на дверь девятого подъезда, жильцы долго ждали сотрудников коммунальной службы. По словам специалистов, также в доме долго не работал лифт.
На данный момент прокуратура продолжает работу, в дальнейшем будет дана оценка действиям управляющей компании «СКВ СПб».
«По адресу: Ленинский проспект, 78, управляющей организацией регулярно проводятся все необходимые работы, связанные с обслуживанием дома, в том числе и работы по замене аварийных участков трубопроводов горячего водоснабжения. Локализацию дефектов круглосуточно осуществляет аварийно-диспетчерская служба», — сообщила «Фонтанке» официальный представитель управляющей компании «СКВ СПб» Маргарита Алябьева.
По ее словам, в настоящее время производится замена участка трубопровода горячего водоснабжения диаметром 75 мм в паркинге и узла горячего водоснабжения диаметром 40 мм на 3-м этаже 9-й парадной. ГВС будет восстановлено сегодня по окончании работ в регламентные сроки, заключила Алябьева.
Ранее «Фонтанка» писала об аварии в доме на Ленинском проспекте. Тогда жильцы дома пожаловались на неоднократные прорывы трубы. Однако Алябьева заявила, что авария была устранена в регламентные сроки. По словам одной из жительниц дома, в марте 2023 года на собрании собственников помещений жильцы голосовали за новую управляющую компанию. Представитель УК сообщила, что «процесс передачи дома в другую управляющую компанию на данный момент не осуществляется».