Состояние труб и протечки. Прокуратура нашла нарушения в доме на Ленинском, где образовался водопад

Дом на Ленинском проспекте, 78/1, жители которого жалуются на прорывы труб с кипятком, заинтересовал прокуратуру Красносельского района. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Ведомство совместно с жилинспекцией обнаружили многочисленные протечки, ненадлежащее состояние труб и общедомового имущества, а также другие грубые нарушения закона в деятельности управляющей компании.



Также ведомство зафиксировало, что 7 июня, когда с общего балкона на 10-м этаже лилась горячая вода прямо на дверь девятого подъезда, жильцы долго ждали сотрудников коммунальной службы. По словам специалистов, также в доме долго не работал лифт.

