В Петербурге — аномальные пробки. Самая длинная собралась на КАД

Загруженность городских дорог в Петербурге в начале второго часа дня 14 июня достигла 6 баллов. Это на 2 балл больше обычного для среды, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки».



Самый крупный затор скопился на юго-востоке кольцевой. К часу дня на внутреннем кольце собралась пробка в 11,5 километра, растянувшись от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. Также плотное движение наблюдается на Октябрьской набережной и Народной улице в сторону Володарского моста. И на Софийской улице от КАД к проспекту Славы.