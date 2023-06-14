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    В Петербурге — аномальные пробки. Самая длинная собралась на КАД

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    Загруженность городских дорог в Петербурге в начале второго часа дня 14 июня достигла 6 баллов. Это на 2 балл больше обычного для среды, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки».

    Самый крупный затор скопился на юго-востоке кольцевой. К часу дня на внутреннем кольце собралась пробка в 11,5 километра, растянувшись от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. Также плотное движение наблюдается на Октябрьской набережной и Народной улице в сторону Володарского моста. И на Софийской улице от КАД к проспекту Славы.

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    Пулковское шоссе застряло в 3-километровой пробке на въезде в город. Московское шоссе, наоборот, плотно стоит на выезд — от Лунайского проспекта до КАД. Также напряженная дорожная ситуация в районе Балтийского вокзала. По данным пользователей сервиса, на месте работает регулировщик.

    В центре уплотнилось движение на Невском проспекте ближе к Адмиралтейскому, на Большой Морской улице. Каменноостровский проспект встал в сторону центра от набережной Карповки.

    Напомним, что в ближайшие дни в Петербурге действуют ограничения и перекрытия движения на ряде улиц. А на КАД с сегодняшнего дня и до 17 июня участок между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе закрыт для тяжелых грузовиков.

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