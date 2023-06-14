Самые востребованные квартиры становятся доступнее

Небольшие квартиры, студии и однокомнатные, — самый востребованный тип недвижимости*. Он подходит самым разным покупателям: студентам, начинающим самостоятельную жизнь отдельно от родителей, пожилым людям, молодым семейным парам.
Также значительным спросом пользуются и компактные «двушки» — особенно у семей с детьми. Такой формат жилья позволяет выделить личное пространство для ребенка и родителей.
У всех этих квартир множество преимуществ:
- Невысокие коммунальные платежи. Значительная их часть напрямую связана с метражом, и чем он меньше, тем меньше цифры в квитанции;
- Простота обслуживания. Небольшое жилье проще убирать и делать в нем ремонт. Это важно для занятых людей, а также тех, кому сложно заниматься домашними делами в силу возраста или состояния здоровья;
- Высокая инвестиционная привлекательность. В случае необходимости такую недвижимость будет несложно продать или сдать в аренду.
Но главное достоинство компактного жилья — более доступная цена. А в июне Компания Л1 делает ее еще привлекательнее. Только до конца месяца на ряд студий, одно- и двухкомнатных квартир в жилых комплексах «Лондон Парк», «Байрон», «Поэт» и «Шекспир» предоставляется дополнительная скидка в размере 10%. Суммарно скидки по объектам могут достигать 19%**.
ЖК «Лондон Парк», «Поэт», «Шекспир» уже сданы и заселены, поэтому переехать в новую квартиру можно будет в самые короткие сроки. А сэкономленные при покупке деньги направить на обустройство жилья. ЖК «Байрон» будет сдан уже в этом году.
Все три комплекса образуют единый квартал. Жильцам доступны магазины и кафе, расположенные на первых этажах домов, а также трехэтажный фитнес-центр с двумя бассейнами, в который можно попасть, не покидая двора новостроек.
После завершения строительства ЖК «Байрон» внутренняя территория будет благоустроена. На площади около 2 га расположатся зона барбекю, спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, скейт-парк, площадка для выгула собак. Также скоро начнет работу ТРК «Парк молл», который расположится под корпусами ЖК «Лондон Парк».
Собственная инфраструктура комплекса удачно дополняет существующую в микрорайоне. А она очень обширна: в шаговой доступности действуют школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины.
У жилого комплекса прекрасная транспортная доступность: до станции метро «Проспект Просвещения» около 20 минут пешком, до «Гражданского проспекта» — 10 минут на общественном транспорте. Всего в 5 минутах — выезд на КАД.
Недалеко от новостроек раскинулись крупные зеленые зоны: Муринский парк и Сосновка, сквер Конашевича и сад Ивана Фомина. В 10 минутах езды — Суздальские озера, любимое место отдыха горожан летом.
ЖК «Байрон», застройщик — ООО «ЛП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
*По данным Компании Л1.
**Предложение действительно с 01.06.2023 по 30.06.2023 года и распространяется на следующие объекты: ЖК «Шекспир», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, ул Руднева д. 16, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78–03–74–021 от 20.12.21. ЖК «Поэт», адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, ул. Кустодиева д. 3, корп.2, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78–03–15–2022 от 07.06.22. ЖК «Лондон Парк», адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, пр. Просвещения 43, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78–03–70–2017 от 19.12.2017. Продавец ООО «ЛП». Условия акции: скидка до 19% распространяется на квартиры метражом от 24,00 кв.м. до 85,00 кв.м, при 100% оплате на расчетный счет в течение 7 дней с момента заключения договора. Приобретение прав на квартиры осуществляется путем заключения договора купли-продажи. Количество квартир ограничено. Об организаторе акции, о правилах ее проведения, о стоимости, размере скидок и сроках можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: (812) 305–33–55.
Фотографии предоставлены пресс-службой Компании Л1.
ООО «Л1 Строительная Компания №1», https://www.l1-stroy.ru/