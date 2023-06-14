Самые востребованные квартиры становятся доступнее

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Небольшие квартиры, студии и однокомнатные, — самый востребованный тип недвижимости*. Он подходит самым разным покупателям: студентам, начинающим самостоятельную жизнь отдельно от родителей, пожилым людям, молодым семейным парам.

Также значительным спросом пользуются и компактные «двушки» — особенно у семей с детьми. Такой формат жилья позволяет выделить личное пространство для ребенка и родителей.

У всех этих квартир множество преимуществ:

Невысокие коммунальные платежи. Значительная их часть напрямую связана с метражом, и чем он меньше, тем меньше цифры в квитанции;

Простота обслуживания. Небольшое жилье проще убирать и делать в нем ремонт. Это важно для занятых людей, а также тех, кому сложно заниматься домашними делами в силу возраста или состояния здоровья;

Высокая инвестиционная привлекательность. В случае необходимости такую недвижимость будет несложно продать или сдать в аренду. Но главное достоинство компактного жилья — более доступная цена. А в июне Компания Л1 делает ее еще привлекательнее. Только до конца месяца на ряд студий, одно- и двухкомнатных квартир в жилых комплексах «Лондон Парк», «Байрон», «Поэт» и «Шекспир» предоставляется дополнительная скидка в размере 10%. Суммарно скидки по объектам могут достигать 19%**.

ЖК «Лондон Парк» ЖК «Байрон» ЖК «Поэт» ЖК «Шекспир» Поделиться Поделиться





ЖК «Лондон Парк», «Поэт», «Шекспир» уже сданы и заселены, поэтому переехать в новую квартиру можно будет в самые короткие сроки. А сэкономленные при покупке деньги направить на обустройство жилья. ЖК «Байрон» будет сдан уже в этом году.

Все три комплекса образуют единый квартал. Жильцам доступны магазины и кафе, расположенные на первых этажах домов, а также трехэтажный фитнес-центр с двумя бассейнами, в который можно попасть, не покидая двора новостроек.

После завершения строительства ЖК «Байрон» внутренняя территория будет благоустроена. На площади около 2 га расположатся зона барбекю, спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, скейт-парк, площадка для выгула собак. Также скоро начнет работу ТРК «Парк молл», который расположится под корпусами ЖК «Лондон Парк».

Благоустройство английского квартала Благоустройство английского квартала Благоустройство английского квартала Благоустройство английского квартала Благоустройство английского квартала Поделиться Поделиться





Собственная инфраструктура комплекса удачно дополняет существующую в микрорайоне. А она очень обширна: в шаговой доступности действуют школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины.

У жилого комплекса прекрасная транспортная доступность: до станции метро «Проспект Просвещения» около 20 минут пешком, до «Гражданского проспекта» — 10 минут на общественном транспорте. Всего в 5 минутах — выезд на КАД.

Недалеко от новостроек раскинулись крупные зеленые зоны: Муринский парк и Сосновка, сквер Конашевича и сад Ивана Фомина. В 10 минутах езды — Суздальские озера, любимое место отдыха горожан летом.

ЖК «Байрон», застройщик — ООО «ЛП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

*По данным Компании Л1.

**Предложение действительно с 01.06.2023 по 30.06.2023 года и распространяется на следующие объекты: ЖК «Шекспир», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, ул Руднева д. 16, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78–03–74–021 от 20.12.21. ЖК «Поэт», адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, ул. Кустодиева д. 3, корп.2, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78–03–15–2022 от 07.06.22. ЖК «Лондон Парк», адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, пр. Просвещения 43, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78–03–70–2017 от 19.12.2017. Продавец ООО «ЛП». Условия акции: скидка до 19% распространяется на квартиры метражом от 24,00 кв.м. до 85,00 кв.м, при 100% оплате на расчетный счет в течение 7 дней с момента заключения договора. Приобретение прав на квартиры осуществляется путем заключения договора купли-продажи. Количество квартир ограничено. Об организаторе акции, о правилах ее проведения, о стоимости, размере скидок и сроках можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: (812) 305–33–55.

Фотографии предоставлены пресс-службой Компании Л1. ООО «Л1 Строительная Компания №1», https://www.l1-stroy.ru/

