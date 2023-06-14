Соратницу Навального* приговорили к семи с половиной годам тюрьмы

Кировский районный суд Уфы приговорил активистку Лилию Чанышеву* к семи с половиной годам колонии общего режима за руководство экстремистской организацией — женщина была главой регионального штаба Навального**. Об этом сообщает портал Ufa1.ru .

На оглашении приговора присутствовали жители Уфы, родные и супруг Чанышевой Алмаз Гатин. По словам журналистов, к началу заседания около зала собрались порядка трёх десятков человек.

Чанышеву признали виновной сразу по трем уголовным статьям: призывы к экстремизму, организация деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создание организации, нарушающей права граждан.

Прокурор ранее запросил для подсудимой 12 лет лишения свободы. Европейский союз накануне призвал российские власти освободить Чанышеву. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Лилию Чанышеву задержали в ноябре 2021 года по уголовному делу «о создании экстремистского сообщества», которое возбудили против Алексея Навального и его соратников.



*Лилия Чанышева и Алексей Навальный* внесены в список террористов и экстремистов в январе 2022 года.



** Включены в перечень экстремистских организаций и ликвидированы решением суда в 2021 году.

