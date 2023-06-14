Соратницу Навального* приговорили к семи с половиной годам тюрьмы

Кировский районный суд Уфы приговорил активистку Лилию Чанышеву* к семи с половиной годам колонии общего режима за руководство экстремистской организацией — женщина была главой регионального штаба Навального**. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.
Чанышеву признали виновной сразу по трем уголовным статьям: призывы к экстремизму, организация деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создание организации, нарушающей права граждан.
На оглашении приговора присутствовали жители Уфы, родные и супруг Чанышевой Алмаз Гатин. По словам журналистов, к началу заседания около зала собрались порядка трёх десятков человек.
Прокурор ранее запросил для подсудимой 12 лет лишения свободы. Европейский союз накануне призвал российские власти освободить Чанышеву. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.
Лилию Чанышеву задержали в ноябре 2021 года по уголовному делу «о создании экстремистского сообщества», которое возбудили против Алексея Навального и его соратников.
*Лилия Чанышева и Алексей Навальный* внесены в список террористов и экстремистов в январе 2022 года.
** Включены в перечень экстремистских организаций и ликвидированы решением суда в 2021 году.