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В Уфе соратницу Навального задержали по делу о «создании экстремистского сообщества»

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В Уфе задержали экс-главу местного отделения штабов Навального* (признаны экстремистской организаций и ликвидированы по решению суда) Лилию Чанышеву. Ее заподозрили по делу о создании «экстремистского сообщества» сторонниками оппозиционера, сообщил в своем Twitter Иван Жданов.

«Лилия Чанышева задержана на 48 часов. Ч.1 ст. 282.1 Создание экстремистского сообщества», — написал Жданов.

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В ОВД-Инфо** (признан иностранным агентом в 2021 году) 9 ноября сообщили, что утром у Чанышевой, а также у нескольких других бывших сотрудников штаба Навального и активистов из Уфы, Кемерово и Новокузнецка провели обыски. Предположительно они были связаны с делом по той же статье.

По сведениям Леонида Волкова, обыск в квартире Чанышевой длился несколько часов, активистке выпилили дверь, а технику из дома вынесли.

СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о создании «экстремистского сообщества» против Алексея Навального и его ближайших соратников в конце сентября. Позже дело объединили с другими, ранее возбужденными в отношении политика, — о создании организации, посягающей на жизнь и права граждан, и о хищении средств, перечисленных в пользу ФБК*** (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году).

Чанышева стала первым человеком, которого задержали по делу о создании «экстремистского сообщества».

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

**ОВД-Инфо признан иноагентом в 2021 году.


***Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Хор хомячков-надомников, запевай!
Упростите товарищу майору задачу переписи мамкиных рЭволюционеров😂😂😂
Свободу Лёхе!
Альпинистов тоже бы надо это.., - задержать! На всякий случай, а то.. по-убиваются нафик..
265055770
Борьба с коррупцией в России признана экстремизмом?
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