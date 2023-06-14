Суд отправил в колонию владелицу ресторана на крыше гостиницы «Советская» из-за смертельной свадьбы

После долгих разбирательств суд в Петербурге приговорил к реальному сроку владелицу ресторана «Граф Цеппелин» Ксению Грачеву. Но в колонию она поедет не скоро.
О приговоре Грачевой 14 июня сообщает обьединенная пресс-служба судов Петербурга. За оказание небезопасных услуг ее приговорили к 4,5 года колонии-поселения. Учитывая, что у осужденной есть маленький ребенок, еще 10 лет она будет на свободе — судья приговор отсрочил. Также Грачевой на два года запрещено управлять каким-либо бизнесом.
Суд решил, что Грачева «создала условия по выходу потребителей на участок кровли 6-го этажа», хотя могла быть внимательнее и подумать о шатких конструкциях.
Как писала «Фонтанка», двое гостей свадьбы после шутливой потасовки в октябре 2018 года на террасе рухнули вниз вместе с частью ограждения, оба погибли на месте.
Суд по гражданскому иску потерпевших признал должным ответчиком гостиницу, у которой Грачева арендует зал под ресторан, с ПАО «Гостиница Советская» было взыскано 6 млн рублей. Подсудимая преследовала эту же позицию и в уголовном процессе — терраса не прописана в ее договоре и была доступна для всех постояльцев гостиницы, она не устанавливала ограждения и никогда не занималась каким-либо капитальным ремонтом, все подобные вопросы были в ведении отеля. Уже после трагедии выяснилось, что на самом деле терраса, которую отель обещал откадастрировать и в будущем включить в договор аренды, — это часть крыши и эксплуатироваться она вообще не должна.
Потерпевшие просили взыскать с Грачевой 6 млн, сообщил «Фонтанке» адвокат подсудимой. Суд остановился на сумме 2,5 и 1,5 млн. Приговор будет обжалован.