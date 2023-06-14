Суд отправил в колонию владелицу ресторана на крыше гостиницы «Советская» из-за смертельной свадьбы

После долгих разбирательств суд в Петербурге приговорил к реальному сроку владелицу ресторана «Граф Цеппелин» Ксению Грачеву. Но в колонию она поедет не скоро.

О приговоре Грачевой 14 июня сообщает обьединенная пресс-служба судов Петербурга. За оказание небезопасных услуг ее приговорили к 4,5 года колонии-поселения. Учитывая, что у осужденной есть маленький ребенок, еще 10 лет она будет на свободе — судья приговор отсрочил. Также Грачевой на два года запрещено управлять каким-либо бизнесом.

Суд решил, что Грачева «создала условия по выходу потребителей на участок кровли 6-го этажа», хотя могла быть внимательнее и подумать о шатких конструкциях.