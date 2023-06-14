Беглов создал в Смольном Управление внутренней политики и назначил новых начальников в комитеты

В администрации губернатора Петербурга появилось Управление внутренней политики. Курировать его будет вице-губернатор Борис Пиотровский.
О создании нового подразделения сообщает Смольный 14 июня. Кроме того, губернатор перевел руководителей нескольких комитетов из временного статуса в постоянный: председателям комитетов по экономической политике, по инвестициям и по развитию транспортной инфраструктуры уже без приставки врио назначены соответственно Алексей Зырянов, Иван Складчиков и Александр Федотов.
Начальником управления делами администрации губернатора назначен бывший глава Горизбиркома Виктор Панкевич.
Напомним, недавно в Смольном уже прошла волна кадровых решений. В частности, на должность вице-губернатора назначена Наталья Чечина, которая до этого возглавляла комитет территориального развития: в ее зону ответственности перешли комитет по социальной политике, а также комитет по молодежной политике, который до этого курировал Пиотровский.