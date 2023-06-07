Беглов снова перетасовал комитеты между вице-губернаторами и добавил еще одного. У КИО и КГИОП сменились кураторы

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Наталью Чечину вице-губернатором, ответственным за соцполитику и молодежь. Одновременно он переподчинил КГИОП и комитет имущественных отношений, в подведе которого недавно прошли обыски.
Как сообщает Смольный 7 июня, Наталья Чечина переведена на должность вице-губернатора. Она будет курировать комитеты по соцполитике (до сих пор это была вотчина Олега Эргашева) и по молодежной политике (раньше — Борис Пиотровский), а также комитет территориального развития, который возглавляла до сих пор. Кресло Чечиной в комитете временно займет Елена Кудрявцева.
Комитет имущественных отношений будет курировать «строительный» вице-губернатор Николай Линченко (до сих пор — Валерий Пикалев). Напомним, недавно в подведомственном КИО Фонде имущества прошли обыски и задержания руководителей. Одновременно из кураторства Линченко уходит КГИОП, который в последнее время оказался вовлечен во множество градозащитных конфликтов, — теперь за ним следит «экономический» вице-губернатор Валерий Москаленко.
К Пикалеву переходит комитет по межнациональным отношениям (временно его курировал опять же Борис Пиотровский). Комитет по контролю за имуществом переподчинен финансовому вице-губернатору Алексею Корабельникову (по состоянию на сегодня его «вел» сам Беглов). Теперь же глава города лично будет координировать деятельность районных администраций.