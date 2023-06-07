Беглов снова перетасовал комитеты между вице-губернаторами и добавил еще одного. У КИО и КГИОП сменились кураторы

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Наталью Чечину вице-губернатором, ответственным за соцполитику и молодежь. Одновременно он переподчинил КГИОП и комитет имущественных отношений, в подведе которого недавно прошли обыски.



Как сообщает Смольный 7 июня, Наталья Чечина переведена на должность вице-губернатора. Она будет курировать комитеты по соцполитике (до сих пор это была вотчина Олега Эргашева) и по молодежной политике (раньше — Борис Пиотровский), а также комитет территориального развития, который возглавляла до сих пор. Кресло Чечиной в комитете временно займет Елена Кудрявцева.

