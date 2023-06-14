Камера сняла ДТП с «Порше», которого лишили преимущества на Егорова

Камера зафиксировала момент столкновения «Порше» и «Хёндэ» в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 13 июня. Видео публикует полицейский главк.
По предварительным данным ведомства, 45-летний иностранец на «Солярисе» не предоставил преимущество 40-летнему водителю на пересечении Егорова и 5-й Красноармейской. Тот не успел затормозить, и «Хёндэ» снесло с перекрёстка.
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Водитель и пассажир «Порше» не пострадали. Второй участник аварии, похоже, отделался синяками. Его 39-летняя пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, она женщина сидела на заднем сиденье «Хёндэ».