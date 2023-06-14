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    Камера сняла ДТП с «Порше», которого лишили преимущества на Егорова

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    Камера зафиксировала момент столкновения «Порше» и «Хёндэ» в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 13 июня. Видео публикует полицейский главк.

    По предварительным данным ведомства, 45-летний иностранец на «Солярисе» не предоставил преимущество 40-летнему водителю на пересечении Егорова и 5-й Красноармейской. Тот не успел затормозить, и «Хёндэ» снесло с перекрёстка.

    Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Водитель и пассажир «Порше» не пострадали. Второй участник аварии, похоже, отделался синяками. Его 39-летняя пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, она женщина сидела на заднем сиденье «Хёндэ».

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