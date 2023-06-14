От Москвы до самых до окраин. Ресторатор Лапин идет в народ

Петербургский бизнесмен создал с партнерами бренд и модель. Они раскинулись от Невы до Гудзона, а сегодня надвигаются на новостройки Мурино и Озерков. «Фонтанке» интересно, сколько все это стоит. Особенно сумма, за которую можно «убить «Гинзу».

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





В Петербурге Вадима Лапина знают почти все, поймать его можно только на бегу и, конечно, в каком-нибудь из его десятков ресторанов. Он там всегда с кем-то разговаривает. Но даже если заранее не договорился, то Лапин уступит. Он очень светский. Журналист воспользовался. Тем более, что на «ты» с ним, впрочем, как и полгорода. Тем более, что у его явления сегодня юбилей.



- Что из себя представляет бизнес Лапина? – начал я, а Лапин чуть повернул голову к стойке бара. Музыка, звучавшая чуть громче нужного, изящно притихла.



- Это часть моей жизни. Знаешь, это я чувствую себя, как рыба в воде в этом бизнесе и уже изучил его до конца. Мы 20 лет назад смогли этот бизнес начать, систематизировать его и сделать это именно бизнесом. Раньше же рестораны открывались просто - вот так, - Вадим легко щелкает пальцами правой руки. – Вот, где мы сейчас сидим – был ресторан «Айвенго» (Рядом с Большим проспектом на Петроградской). Вот тогда открыли один ресторан и всё. Так все делали. Мы же создали систему под брендом Ginza.

К нам тут же подскочил официант, а Вадим спросил, что я буду есть. Это было лишнее, но у него это, как завести машину, перед тем как трогаться.



- А сколько у тебя ресторанов?

- Сейчас под брендом работают около 45 где-то. В Петербурге много … сколько-то там, в Москве, есть рестораны в Азербайджане, в Грузии, рестораны в Лондоне, Нью-Йорке. Вот так всё в принципе, - Лапин будто обвел взглядом картины, развешенные на огромной стене.

- Так расслабленно говоришь - в Лондоне, в Нью-Йорке …

- Так там же везде партнёры. Да, надо обязательно сказать - придумал бренд мой исторический партнёр Дима Сергеев. Он в Москве живёт и там открывает.

- Я спросил, сколько у тебя ресторанов? А ты - что-то там такое, да еще в Азербайджане, вроде 45. Не то, что обычный человек, а и бизнесмен может истолковать не в твою пользу. Или темнишь, или зазнался.



- Что-то иногда закрывается, что-то иногда открывается, - немного растерянно начал подсчитывать мой собеседник.



В России есть только две аналогичные модели высокой кухни: у Аркадия Новикова – под сотню ресторанов, но он начинал в середине 90-х и, притом, в Москве; столичная группа Зарькова и Мухина – два десятка модных заведений.

- А сколько должно быть? Есть план, так сказать? Есть количество ресторанов, на которое ты собирался или собираешься выйти?

- Это зависит от запроса рынка. Мы сейчас пошли в новые районы, почувствовали, что бренд работает. Вот мы открыли в Озерках ресторан "Баклажан", сейчас открыли на Блюхера ресторан «Веранда». Люди видят бренд Ginza. Это как знак качества.



- Это происходит, потому что растёт благосостояние российского трудящегося или сам бренд наступает на коллективное сознание?

- Бред наступает. Потому что в основном раньше же все рестораны открывали в центре Петербурга или на Петроградке и люди туда ехали из разных районов. Раньше у нас «Мамалыга» была на Энгельса, а туда люди ездили из Купчино. А сейчас мы открыли рестораны в «Радуге» (ТРЦ на Космонавтов) «Двор помидор» и на Московском. Людям не надо ехать на другой конец города.

- Практически в каждом из сорока пяти ресторанов у тебя есть партнёры?



- Да, естественно. Какие-то рестораны чисто наши, но их немного.

- Это абсолютно разные люди?

- Да, - кивнул Лапин и посоветовал: «Знаешь, читателям больше интересны человеческие, смешные истории, а у меня их столько! Вот, как-то раз …».

Я с упоением дослушал этот «как-то раз», говорю: «Конечно!». Задаю уточняющий вопросик, мол, а когда это было? «Ты что, это напечатаешь?!». На этом анекдоты про высокие персоны затихли. Лапин очень осторожный и власти это знают.



- К тебе приходит человек с деньгами и говорит - хочу войти в твою систему и спрашивает про условия. Какие они?

- Любой бизнес - это риск, но, когда люди хотят войти, мы, чтобы им было спокойнее, последнее время, все рестораны строим совместно. Мы вносим инвестиционный фонд 50 процентов, и они вносят 50 процентов. Но так как мы бренд, то за бренд мы берём где-то от 20 до 30 процентов на управляющую компанию.



- То есть 50 на 50. И ты минусуешь 20-30 за бренд?

- Ну не только за бренд, за управление. Управляем мы.

- Но дальше – оформление, место, кухня, техника?

- Это всё мы делаем. Конечно, зависит и от того есть ли у партнера помещение. Если есть, мы смотрим пойдёт или не пойдёт.

- Какова средняя стоимость за билет на вход в твою систему?

- От 100 до 120 тысяч рублей за квадратный метр, чтобы сделать ресторан под ключ.

- С первого дня прибыль не пойдет.

- Мы закладываемся на первый месяц, второй, третий. Но прибыль идёт обычно, если мы в сезон открываем. Если с летними террасами, то в первом месяце, а если не в сезон - обычный ресторан, то месяца через три. Месяц прошёл, получаешь отчёт о прибыли и убытках. Ну иногда бывает такие варианты, что может проект сразу не пойти, что его надо долго раскручивать, ну и мы там упираемся, уделяем уже больше внимания в раскручивание.



- Через сколько времени ты можешь сказать пошло или не пошло?

- Через полгода.

- Не пошло. Он вложил 50 процентов, ты сделал всё что сделал, прошло полгода - не идёт. Какой разговор с ним будет? Или его с тобой.

- Такие разговоры через год проходят. Ну значит надо сделать ребрендинг. То есть, закрыть на какое-то время ресторан, сделать новую концепцию, новое название. Так часто бывает. Вот здесь, где сидим раньше был наш ресторан «Белка», а сейчас «Грека». «Белка» сдулась, не пошла. Сделали ребрендинг, обновили интерьер, сделали кухню греческую, ресторан пошёл. В принципе если хорошее помещение, значит есть ошибки в концепте каком-то. Самое главное это location. То есть, если хорошее месторасположение, то всегда пойдёт.



- Из сорока твоих партнеров, сколько из них разбираются в ресторанном бизнесе?



- Они все разбираются на уровне гостя - могут сказать вкусно-невкусно. У кого-то строительный бизнес и у кого-то … не буду говорить.

- У кого-то из чиновников дочери таланливые? – улыбнулся я, а Лапин посмотрел на меня, как учительница начальных классов на незнайку.

- Кстати, чиновники реже стали ходить в наши рестораны. Это факт. Хотя, что тут такого? Их зарплата позволяет оставить средний чек в полторы-две тысячи рублей. Что-то поменялось в обществе. Может быть, этика, может быть подход нового руководства города – я не анализировал.

- Тонкое наблюдение. Запугали, наверное. Хорошо. Тот, кто прогорел, предъявляет претензии? Какие?

- Мы всех предупреждаем, что любой бизнес - это риск. Что стройка, что банки, да что угодно – это определённый риск. Да, можно поделить убытки, списать и попытаться продать, но у нас таких случаев особо не было. За все эти 20 лет, мы закрыли несколько ресторанов. Причем, причины разные. Например, нам не снизили цену на аренду в ковид. Сегодня уже все забыли, как нам тяжко было. Где-то, произошло, как с «Мамалыгой» на Энгельса, где строительная компания выкупила и снесла помещение.



- Если не ребрендинг и партнер с тобой сворачивает ресторан, - в каких пропорциях вынимаете то, что можно вынуть?

- Все правильно, зачем минус накапливать. Оборудование продать и так далее. Мы расходимся такими же пропорциями, как и были, устраиваем аукцион и продаём мебель, оборудование и делим в тех же пропорциях, как и было. Расходимся как инвесторы.

- Так сколько прогорело в пыль и прах?

- У нас прогорел только «Царь» (на Садовой), потому что он был рассчитан чисто на туристов. То есть, на интуристов, которые приезжали в Петербург. Там даже президент ФИФА был. У нас до сих пор мячик есть. Когда он пришел, побежали в Гостинку, купили мячик, а он расписался. Но прогорел, обрубило и всё. Просто не стало интуриста. Когда к уважаемому человек приезжали гости из-за границы, он приглашал их в «Царь». Это был классический русский ресторан с традициями, но поток туристов сначала уменьшился до 30 процентов, а сейчас их очень мало. Хотел сказать – вообще нет. Но возросло число туристов из России.



- Согласен: с каждым днем все радостнее жить. Партнёры, у которых наоборот - пошло с тобой, они тебе предлагают - давай ещё? Добавки просят?

- Да предлагают, но не всегда то же самое получится. Они посмотрели, что хорошо идёт проект, а может у следующего проекта не все хорошо выйдет.

- Когда столько партнёров, да еще совершенно разных, то неизбежны конфликты. Чтобы это понимать, не надо в ресторанах разбираться.

- Да, неизбежны, - искренне вздохнул Лапин.

- Неприятный разговор – это ладно, доходило до уголовных дел, подключался ли ресурс государства, суды, арбитражи, авторитетные персонажи тоже не вымерли как класс?

- Были и было, но мы как-то в любом случае договаривались. Всегда заключали мировое соглашение. Конечно, многие по-своему понимают бизнес, по-своему в голове у них складывается какая-то ситуация, но, когда создаются такие ситуации, где-то и суды, но в любом случае мы заключаем мировое соглашение. Как-то нормально расходимся или дальше продолжаем работать.



- Можно ли обобщить ошибки твоих партнёров?

- Когда у людей один ресторан и допустим один партнёр, они считают его своим рестораном. Там скидка своя, они дни рождения свои отмечают там и приводят гостей - почёт и уважение, всё хорошо. Но иногда они начинают себя - после года-двух - считать рестораторами, хотя они эту кухню не до конца правильно понимают.

- Говори уж прямо – беда.

- Да. И они тогда начинают задавать вопросы: «А вот это так, а вот это как, а я вот это сделал бы, а у меня бабушка салат Оливье делала вкуснее. Отвечаю, слушайте, вы спящие партнёры, а мы управляющие партнёры, и только тогда этот бизнес идёт. Как только партнёр начинает лезть в управление рестораном, это ничем хорошим не заканчивается. И были некоторые случаи, когда просто из-за этого можно было бизнес похоронить. А мы зачем столько повару платим, а почем помидоры покупаем? Я помидоры не покупаю, повар заказывает бакинские помидоры, а они стоят 600 рэ за кг, а они хотят покупать за 60 обычные.



- И ты их посылаешь в Баку?

- Был один случай был, когда такому сказали - ну давай сам и помидоры покупай и оливье по бабушкиному рецепту делай. Ресторан как бы сейчас закрывается. Не буду говорить какой, потому что он все равно мой партнёр.



- Понятно: публично – партнер всегда прав. Чуть не пропустил вопрос: в Москве, в Петербурге, да где угодно, есть люди, которые несмотря на свой доход, статус всё равно позвонят Лапину и попросят скидку. У них была 15 процентов, а им подавай - 25. Это же не про деньги. Что они делают?

«Cколько тебе лет? Ты же взрослый, чтобы думать, что я отвечу на такой вопрос».После этой моей фразы Вадим чуть застыл. Его глаза буквально выражали : «Cколько тебе лет? Ты же взрослый, чтобы думать, что я отвечу на такой вопрос». Лапин очень неконфликтный. - Времена эти прошли. Сегодня у нас такая принципиальная позиция - мы скидку даём только своим партнёрам. А так мы не даём скидки.



- Твой основной доход - это франшиза?

- 50 на 50. У меня много личных вложений. Мы делаем совместные проекты. Брали кредиты и на кредитные деньги построили рестораны «Москва» и «Баклажан».

- Через сколько отбился самый твой центровой и видовой проект «Терраса» на Казанской?

- Года три - два с половиной.

- Первым встал на Аптекарском проспекте. Он за сколько?

- За год. Там вложений не так много было. Сейчас рестораны немножко медленнее отбиваются, потому что рынок вырос и появилась настоящая конкуренция.

- У тебя была где-то в Петербурге до «Аптеки», до Ginza …

- Нет. У меня просто в семье вкусно готовили, потом я занимался fashion бизнесом - жил в Италии и учился готовить там. В Эмилия-Романья, это самая вкусная зона считается в Италии. Прошло время, и мы открыли с Аркадием Новиковым (самый известный ресторатор из России-ред.) итальянский «Франческо».



- В соцреализме всегда должна была быть тема будущего. Куда дальше двинется твоя модель?

- Развитие идёт по нескольким направлениям. Это раньше были большие такие рестораны с террасами, но сейчас мест уже особо не осталось. В плане больших объёмов можно развиваться на окраинах. Кудрово, Озерки - там можно строить большие рестораны. Идти в народ.

Потом идёт концепция маленьких семейных ресторанов, когда у тебя восемь столов и ты сам на кухне повар, а у тебя небольшой коллектив. Восемь столиков на четыре человека. Обычно 32-40 мест - звёздные рестораны. Сейчас появилось много звёздных рестораторов.



- Второе направление, когда все заходят и все друг друга знают?

- Нет, не в этом плане. В плане того, что каждый повар, управляющий, сомелье старается найти партнера и будет открывать. Вот в таком ключе. В маленькие ресторанчики - маленькие вложения. 20-30 миллионов и у тебя ресторан открыт небольшой - интерьер, небольшая кухня, небольшое меню, небольшой персонал. У нас есть такой партнёрский проект с нашими поварами «Мистер Бо» на Пестеля, и он приносит прибыль.



- А молодежь?

- Молодёжь любит новые какие-то концепты. Молодёжи надо всегда что-то новое. Я не обижаюсь, если они ходят в другие места. У меня тоже сын туда ходит. Это не проблема.

- Если посмотрим на твою экономику до 22-го года и после, что мы увидим по бухгалтерии?

- Никаких аномалий точно. У нас показатели 2021- начала 2022 года не упали, в 2023 году даже немножко выросли.

- Как объяснишь?

- Просто: ресторанная культура развивается, люди живут, никто не паникует.

- Сколько стоит Вадим Лапин?

- Я думаю, что не надо судить о Лапине, надо судить о бренде Ginza Project. Бренд мы не оценивали, но стоит дорого, - впервые за беседу Лапин по-деловому, не расслабленно произнес фразу.

- Вадим, называй цену, перед которой ты не устоишь - которой тебя можно «убить».

- Ситуация по жизни меняется. Три года назад это была одна цена, а сейчас это другая, как доллар и евро. Когда мы открывались доллар был по 28, - будто начал аккуратно торговаться, подымать сумму.



- Называй.



- Давай, я подумаю, - откинулся на спинку стула Лапин, а мгновенно образовавшийся у столика официант, увидел мой отказ в заказе очередной чашки кофе и бесшумно не подошел.

Не стал спрашивать, кормит ли Лапин форум. Не кормит. Все равно вечером все гости у него будут. Но, заметьте, не он это сказал.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

