«Перекрыли в сторону аэропорта». На КАД водителей настигла внезапная пробка

На петербургских дорогах на балл плотнее обычного, фиксирует «Яндекс» 13 июня. Больше всего времени теряют в районе Пулково, в том числе на кольцевой.
Как сообщают читатели, затор на юге КАД оказался внезапным. Аварий впереди замечено не было, но незадолго до одиннадцати часов вечера будто из ниоткуда образовалась пробка.
«Перекрыли полностью КАД в сторону аэропорта», — делится ещё одна читательница. В Пулково, как говорят, не легче.
За час до полуночи «Яндекс» зафиксировал необычно плотную пробку на внутренней стороне кольцевой от поста ГИБДД до Пулковского шоссе. Участок, который обычно пролетают за три минуты — может задержать на все 35.
В Петербурге полным ходом идёт подготовка к ПМЭФ. На дороге в аэропорт с 12 по 17 июня включительно сузили проезжую часть. Стартовая улица от Быковской до Внуковской закрыта до той же даты, теснее стало на некоторых улицах в центре.
С 14 июня временные ограничения будут подстерегать водителей на ЗСД. Ожидается, что магистраль будет востребована у гостей и участников форума, на время прохождения колонн будут вводить ограничения и снимать их сразу после проезда.
Петербургский международный экономический форум будет проходить с 14 по 17 июня.