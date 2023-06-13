«Перекрыли в сторону аэропорта». На КАД водителей настигла внезапная пробка

На петербургских дорогах на балл плотнее обычного, фиксирует «Яндекс» 13 июня. Больше всего времени теряют в районе Пулково, в том числе на кольцевой.



Как сообщают читатели, затор на юге КАД оказался внезапным. Аварий впереди замечено не было, но незадолго до одиннадцати часов вечера будто из ниоткуда образовалась пробка.

«Перекрыли полностью КАД в сторону аэропорта», — делится ещё одна читательница. В Пулково, как говорят, не легче.