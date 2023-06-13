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    Дональд Трамп арестован в Майами. Но с ним такое и раньше случалось

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    Бывший президент США Дональд Трамп арестован в здании федерального суда в Майами и предстанет перед судом по обвинениям, связанным с неправильным обращением с секретными документами, передает 13 июня CNN.

    Слушание во вторник будет проходить как в качестве «первоначальной явки», так и в качестве так называемого «предъявления обвинения», при этом у Трампа будет возможность заявить о своей невиновности по делу, уточняет CNN.

    Трампу уже случалось быть под арестом, не далее как 4 апреля.

    Дело в том, что в американском праве арест — обязательная часть выдвижения обвинений. Арест не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

    Напомним, 9 июня Дональду Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам. По совокупности статей ему грозит до 400 лет тюрьмы. 45-го президента США обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов. Проще говоря, в том, что он их просто взял с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года.

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