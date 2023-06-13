Дональд Трамп арестован в Майами. Но с ним такое и раньше случалось

Бывший президент США Дональд Трамп арестован в здании федерального суда в Майами и предстанет перед судом по обвинениям, связанным с неправильным обращением с секретными документами, передает 13 июня CNN.



Слушание во вторник будет проходить как в качестве «первоначальной явки», так и в качестве так называемого «предъявления обвинения», при этом у Трампа будет возможность заявить о своей невиновности по делу, уточняет CNN.



Трампу уже случалось быть под арестом, не далее как 4 апреля.



Дело в том, что в американском праве арест — обязательная часть выдвижения обвинений. Арест не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

