В Северной Осетии маршрутку с пассажирами ливнем смыло в кювет. МЧС показывает последствия

Семнадцать человек пострадали, одна женщина погибла в результате ДТП с маршруткой в Северной Осетии. Автобус смыло с дороги, люди попали в водный плен.



Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария произошла на трассе между сёлами Батако и Зильги около пяти часов вечера 13 июня. Ехавший во Владикавказ микроавтобус угодил в кювет и опрокинулся. Поток воды оказался настолько сильным, что покинувшие маршрутку люди не могли добраться до дорожного полотна.

Их эвакуировали при помощи трёхколенной лестницы. По данным МЧС, госпитализированы 16 человек, в том числе двое детей. Ещё одна пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы. Чтобы достать её из-под микроавтобуса, потребовалась тяжёлая техника.