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    В Северной Осетии маршрутку с пассажирами ливнем смыло в кювет. МЧС показывает последствия

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    2 комментария

    Семнадцать человек пострадали, одна женщина погибла в результате ДТП с маршруткой в Северной Осетии. Автобус смыло с дороги, люди попали в водный плен.

    Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария произошла на трассе между сёлами Батако и Зильги около пяти часов вечера 13 июня. Ехавший во Владикавказ микроавтобус угодил в кювет и опрокинулся. Поток воды оказался настолько сильным, что покинувшие маршрутку люди не могли добраться до дорожного полотна.

    Их эвакуировали при помощи трёхколенной лестницы. По данным МЧС, госпитализированы 16 человек, в том числе двое детей. Ещё одна пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы. Чтобы достать её из-под микроавтобуса, потребовалась тяжёлая техника.

    Официальный канал Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

    Официальный канал Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

    В республике объявлено штормовое предупреждение. В прогнозе ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 — 25 метров в секунду. Из-за непогоды и схода селевого потока движение всех видов транспорта на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях запрещено до особого распоряжения.

    Движение по трассе, где случилась авария, временно ограничили в связи с подмывом дорожного полотна.

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    Северная ОсетияМаршруткаАвария
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    Комментарии 2

    Гость13 Июн 2023 в 21:47
    ск ?
    +0−0
    Гость13 Июн 2023 в 21:45
    жаль что не была акул.
    +0−0
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