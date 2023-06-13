В Северной Осетии маршрутку с пассажирами ливнем смыло в кювет. МЧС показывает последствия

Семнадцать человек пострадали, одна женщина погибла в результате ДТП с маршруткой в Северной Осетии. Автобус смыло с дороги, люди попали в водный плен.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария произошла на трассе между сёлами Батако и Зильги около пяти часов вечера 13 июня. Ехавший во Владикавказ микроавтобус угодил в кювет и опрокинулся. Поток воды оказался настолько сильным, что покинувшие маршрутку люди не могли добраться до дорожного полотна.
Их эвакуировали при помощи трёхколенной лестницы. По данным МЧС, госпитализированы 16 человек, в том числе двое детей. Ещё одна пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы. Чтобы достать её из-под микроавтобуса, потребовалась тяжёлая техника.
Официальный канал Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания
Официальный канал Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания
В республике объявлено штормовое предупреждение. В прогнозе ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 — 25 метров в секунду. Из-за непогоды и схода селевого потока движение всех видов транспорта на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях запрещено до особого распоряжения.
Движение по трассе, где случилась авария, временно ограничили в связи с подмывом дорожного полотна.