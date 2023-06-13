Правительственная комиссия одобрила право кошек царапаться

Правительственная комиссия 13 июня одобрила проект закона о запрете операций на животных без ветеринарных показаний, сообщают «Ведомости». Больше всего от этого выиграют кошки.



Как сказано в пояснительной записке, главная цель документа — «исключить удаление у кошек сухожилий, после которого животные не могут выпускать когти (тендонэктомия), и ампутации третьей фаланги пальца с когтем (ониэктомия)».



Многие ветеринары считают, что такие операции калечат кошек ради комфорта их хозяев. После процедуры кошки не царапаются, но цена этого — постоянные боли в лапах, изменение походки, ослабление мышц и даже потеря равновесия.

