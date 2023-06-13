    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, с-з

    766мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.64eur89.01

    Правительственная комиссия одобрила право кошек царапаться

    1884
    9 комментариев

    Правительственная комиссия 13 июня одобрила проект закона о запрете операций на животных без ветеринарных показаний, сообщают «Ведомости». Больше всего от этого выиграют кошки.

    Как сказано в пояснительной записке, главная цель документа — «исключить удаление у кошек сухожилий, после которого животные не могут выпускать когти (тендонэктомия), и ампутации третьей фаланги пальца с когтем (ониэктомия)».

    Многие ветеринары считают, что такие операции калечат кошек ради комфорта их хозяев. После процедуры кошки не царапаются, но цена этого — постоянные боли в лапах, изменение походки, ослабление мышц и даже потеря равновесия.

    Также в документе оговаривается, что к жестокому обращению с животными не относится кастрация и стерилизация, а также принятие мер по сохранению «типичных признаков породы животного».

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона с замечаниями, требующими устранить в тексте документа противоречия в формулировках.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КошкиОперацииЗапрет
    ЛАЙК12
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close