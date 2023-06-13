Жара, июнь. Петербургские люди и коты млеют под солнцем

В Петербурге разгулялось лето. Даже в рабочие часы буднего дня в городе полно отдыхающих — все хотят запастись солнцем впрок.
Прошелся по залитым светом улицам 13 июня и фотокорреспондент «Фонтанки». Горожане располагаются у воды, загорают на траве, прихватив с собой пледы, сидят на лавочках в парке — а дети даже лезут в фонтаны. Погодой наслаждаются и животные — например, вальяжный рыжий кот, попавший в «фотоловушку».
Сухая погода, судя по прогнозам, должна продлиться в городе всю неделю. Сохранится и тепло — от +24 до +29 градусов днем.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»