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    Жара, июнь. Петербургские люди и коты млеют под солнцем

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге разгулялось лето. Даже в рабочие часы буднего дня в городе полно отдыхающих — все хотят запастись солнцем впрок.

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    Прошелся по залитым светом улицам 13 июня и фотокорреспондент «Фонтанки». Горожане располагаются у воды, загорают на траве, прихватив с собой пледы, сидят на лавочках в парке — а дети даже лезут в фонтаны. Погодой наслаждаются и животные — например, вальяжный рыжий кот, попавший в «фотоловушку».

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    Сухая погода, судя по прогнозам, должна продлиться в городе всю неделю. Сохранится и тепло — от +24 до +29 градусов днем.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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