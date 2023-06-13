Россияне каждый год выбрасывают по 15 килограммов одежды на человека. Переработать их невозможно

Россиянин ежегодно выбрасывает в мусорный бак 15 килограммов одежды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает 13 июня РИА Новости.



Абрамченко подчеркнула, что на данный момент в России переработка одежды практически невозможна, несмотря на то, что в стране существуют предприятия по переработке текстильных отходов.

По словам вице-премьера, с помощью экологического просвещения необходимо научить население сортировать мусор и правильно утилизировать отходы. С молодежью нужно проводить работу, так как она «стимулирует старшее поколение к тому, чтобы по-другому смотреть на вопросы экономики замкнутого цикла — давать отходам вторую жизнь и вовлекать их в оборот».