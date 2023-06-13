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    Россияне каждый год выбрасывают по 15 килограммов одежды на человека. Переработать их невозможно

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    Россиянин ежегодно выбрасывает в мусорный бак 15 килограммов одежды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает 13 июня РИА Новости.

    Абрамченко подчеркнула, что на данный момент в России переработка одежды практически невозможна, несмотря на то, что в стране существуют предприятия по переработке текстильных отходов.

    По словам вице-премьера, с помощью экологического просвещения необходимо научить население сортировать мусор и правильно утилизировать отходы. С молодежью нужно проводить работу, так как она «стимулирует старшее поколение к тому, чтобы по-другому смотреть на вопросы экономики замкнутого цикла — давать отходам вторую жизнь и вовлекать их в оборот».

    Напомним, что 8 июня Российский экологический оператор вместе с Минприроды обсуждали идею о запрете выброса одежды в мусорные баки. Вместо этого в магазинах одежды и обуви будут устанавливать специальные боксы для утилизации текстильных отходов.

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    ОдеждаУтилизация
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