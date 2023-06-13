Жил в «заброшке». В Петербурге мобилизованного отправили в колонию за дезертирство

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор мобилизованному, самовольно уехавшему с места службы. Его признали виновным в дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ), сообщает 13 июня объединенная пресс-служба судов города.
В конце октября мужчина отказался от предложения командования убыть на оборонительную позицию, находясь в блиндаже возле ЛНР. По данным суда, не дожидаясь сотрудников военной комендатуры, он с выданным ему оружием уехал в другой город, где до ноября жил в заброшенном доме.
Отмечается, что мужчина переоделся в гражданское, сжег военный билет, закопал автомат возле «заброшки». Затем, по предварительным данным, он договорился с незнакомкой и уехал на ее машине в ростовский Донецк, а через несколько дней — к себе домой в Ленобласть.
Еще через неделю, в ноябре прошлого года, мужчина сам пришел в военный следственный отдел Следственного комитета.
Суд назначил ему 7 лет колонии строгого режима.
Ранее в Севастополе сержанта-черноморца приговорили к 5 годам и 4 месяцам колонии общего режима за самовольное оставление части в период мобилизации. Служил он по контракту.