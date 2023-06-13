    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    768мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    Бастрыкин поручил провести проверку после гибели россиянина в уличной драке в Стамбуле

    1462
    9 комментариев

    Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату организовать проверку по факту гибели россиянина Вячеслава Нечипорчука в Стамбуле. Об этом ведомство сообщает 13 июня.

    «По сообщениям средств массовой информации, 11 июня 2023 года в городе Стамбуле Турецкой Республики на российского туриста Вячеслава Нечипорчука было совершено нападение. Злоумышленники нанесли россиянину удар ножом, от полученного ранения потерпевший скончался», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что конфликт начался с того, что 40-летнего россиянина начали дразнить. В итоге один из четверых местных жителей воткнул нож в сердце туриста. Спасти мужчину врачам не удалось.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтамбулПогибший россиянинСКАлександр Бастрыкин
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close