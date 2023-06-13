Бастрыкин поручил провести проверку после гибели россиянина в уличной драке в Стамбуле

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату организовать проверку по факту гибели россиянина Вячеслава Нечипорчука в Стамбуле. Об этом ведомство сообщает 13 июня.



«По сообщениям средств массовой информации, 11 июня 2023 года в городе Стамбуле Турецкой Республики на российского туриста Вячеслава Нечипорчука было совершено нападение. Злоумышленники нанесли россиянину удар ножом, от полученного ранения потерпевший скончался», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что конфликт начался с того, что 40-летнего россиянина начали дразнить. В итоге один из четверых местных жителей воткнул нож в сердце туриста. Спасти мужчину врачам не удалось.