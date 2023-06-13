В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации

В Государственную думу внесли проект закона об особенностях ответственности лиц, привлекаемых к участию в спецоперации. Соответствующий законопроект появился во вторник, 13 июня, в база данных нижней палаты российского парламента.

Законопроект предлагает устанавливает правовые гарантии и основании для освобождения от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Как сказано в документе, совершившие преступления небольшой и средней тяжести лица, которые призваны по мобилизации или заключили контракт с ВС РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения от службы или получения госнаграды.