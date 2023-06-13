На границе с Эстонией выросли огромные пробки. Въезжающих в Россию досматривают с пристрастием

Автомобили встают в длинные пробки на российско-эстонской границе в Псковской и Ленинградской областях. Причинами задержек могут быть усиленный досмотр в преддверии ПМЭФ, а также поток украинских беженцев из Евросоюза.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Александр 13 июня, накануне вечером он с семьей подъехал к пограничному пункту «Шумилкино — Лухамаа» в Псковской области со стороны Эстонии. «Я увидел там очень много машин и, спросив у товарищей, понял, что это как минимум до утра. Мы поехали к погранпункту «Койдула — Куничина Гора», там оказалось ещё веселее. На КПП Эстонии там запускали в 6 вечера людей, которые приехали в 12 часов дня. Мы с супругой и дочкой по совету эстонской пограничницы поехали в Нарву, потому что там есть хотя бы электронная очередь. Не тут-то было. Записались на 22.00, система выдала, что очередь задерживается минимум на 6 часов. Я высадил дочь и жену, они прошли пешком», — добавил петербуржец.

По словам Александра, въехать в Россию ему удалось только с утра 13 июня. Он отмечает, что с эстонской стороны организована единая очередь, в том числе и для украинских беженцев. На российском погранпереходе его машину с российскими номерами пустили в поток для автобусов, поэтому задержки удалось избежать. Александр отмечает, что очереди в Псковской области возникают из-за потока беженцев, которых, как показалось, досматривают более тщательно. «Пешеходов обслуживают в первую очередь, поскольку много украинцев, их прогоняют через сканер и углублённый досмотр. Поэтому остальные стоят и ждут, — отмечает петербуржец. — Я вижу людей, замордованных вусмерть. То есть там обычные смены, нет усиления. Работают те, кто есть, с этим огромным пассажиропотоком».

Согласно данным сервиса бронирования GoSwift, 13 июня в очереди на пересечение границы в Ивангороде стоят 170 легковых автомобилей, статус по предварительному бронированию задерживается на 9 часов.