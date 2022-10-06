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    Видеорепортаж: Сотни украинских беженцев пытаются покинуть Россию через Прибалтику

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    Сотни украинских беженцев сутками стоят в гигантских пробках в Псковской области, пытаясь покинуть Россию. Самая сложная ситуация на переходах в Латвию — Убылинка и Лудонка.

    Очереди из машин начали скапливаться с середины сентября, но в последнюю неделю достигли апогея. Те, кто стоит прямо перед шлагбаумом, провели в ожидании несколько суток. В бесконечной веренице машин можно встретить палатки, детей, домашних животных и изучить весь нехитрый быт беженцев.

    Канистры с водой, мешки с мусором, сушащиеся вещи. Пробка превратилась в большую коммуналку под открытым небом. Повсюду грязь, мусор — пустые бутылки, и упаковки. В ближайшие к дороге кусты лучше без нужды не заходить.

    Усилий волонтеров, везущих людям еду, одеяла, пенки, вывозящих из очередей стариков и детей, недостаточно.

    После огласки власти Псковской области обратили внимание на ситуацию и развернули на границе мобильные военкоматы, пообещали туалеты и пункты обогрева. Очередь начала двигаться быстрее, но пока ситуация далека от идеальной.

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