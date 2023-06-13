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    В Красноярском крае отец застрелил дочь, разряжая ружье

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    В Красноярском крае отец смертельно ранил свою трехлетнюю дочь. Семья находилась на рыболовецкой точке «Дерябино». Об этом во вторник, 13 июня, сообщила прокуратура Красноярского края.

    Отец разряжал охотничье ружье. Оно, отмечает прокуратура, хранилось у него незаконно. В какой-то момент 38-летний отец выстрелили девочке в спину и голову.

    Как отмечает NGS24, мужчина с супругой пытались доставить ребенка в больницу с ранами, но спасти ее не удалось.

    Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статьи «убийство».

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