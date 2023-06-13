В Петербурге осудили бдительного борца с наркоманами, открывшего огонь в своем дворе

Петроградский райсуд Петербурга огласил приговор мужчине, который в апреле прошлого года стрелял в незнакомца во дворе. Фигурант заявил, что принял оппонента за «кладоискателя».

Петербуржца признали виновным в хулиганстве с применением оружия и в умышленном причинении среднего вреда здоровью, сообщает 13 июня объединенная пресс-служба судов города. Согласно материалам дела, мужчина сидел в своем припаркованном на Ижорской улице BMW X5 и по несерьезному поводу поссорился с прохожим — вышел из машины, стал угрожать, несколько раз выстрелил в ноги и в голову потерпевшему и добавил ударов руками и ногами.

У фигуранта версия была другая: он заявил, что незнакомец был похож «на типичного наркомана» и вел себя неадекватно, а сам он якобы только защищался. Правда, объяснить, что именно непотребного делал его «обидчик», фигурант не смог. Он добавил, что обязан следить за порядком во дворе как зампредседателя домоуправления, а там постоянно ищут «закладки». Мужчина признал, что стрелял, но отметил, что делал это «на своей территории» — и как «знаток оружия» заявил, что его пистолет не мог причинить вред, даже если так заключили эксперты.

Пострадавший же рассказал, что по пути с работы разговаривал по телефону в тихом дворе с мамой, которая сообщила о смерти бабушки. Тут во двор въехала машина, водитель которой якобы сразу стал угрожать и ругаться, не слушая объяснения о том, что у мужчины умер близкий человек и скоро он уйдет, когда придет в себя. Тогда водитель якобы пообещал прострелить ему ноги, сходил за пистолетом и действительно открыл огонь, а потом ударил потерпевшего за отказ встать на колени.