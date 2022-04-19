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    Борьба с наркотрафиком обернулась для жителя Петроградского района уголовным делом о хулиганстве

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    Житель Ижорской улицы с пистолетом в руках решил бороться с «закладками» в парадной дома. Одноногий пострадавший написал на него заявление в полицию.

    Инцидент со стрельбой произошел накануне около девяти вечера у дома 11 по Ижорской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля. В полицию о нем сообщил 24-летний житель Тюменской области. По предварительной информации, он жаловался на то, что у него произошел конфликт с водителем голубого «БМВ». Последний был уверен, что приезжий оставляет «закладки» с наркотиками в доме, где он живет. Так как понимания его гневный спич не нашел, он закрепил его, четырежды выстрелив из травматического пистолета в предполагаемого наркосбытчика.

    Пострадавшего с ранениями в левую ногу госпитализировали в Мариинскую больницу.

    Жителя же Ижорской задержали через час у дома, где всё произошло. Он оказался 38-летним неработающим.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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