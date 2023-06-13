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    Минобороны РФ сообщило, что еще семь добровольческих формирований подписали контракты

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    Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты с Министерством обороны РФ. Об этом Минобороны сообщает 13 июня в своем телеграм-канале.

    От Минобороны России документ с семью командирами отрядов и бригад добровольческого корпуса подписал генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

    Контракт определяет правовое регулирование и деятельность бригад и отрядов в зоне проведения СВО, а также позволит распространить на добровольцев и их семьи меры социальной поддержки.

    Согласно приказу Минобороны, до 1 июля 2023 года между добровольческими отрядами и ведомством будут заключены договоры, которые придадут им «необходимый правовой статус». Предполагается также, что документы позволят повысить эффективность обеспечения и организацию деятельности добровольческих отрядов.

    Первыми контракт подписал добровольческий отряд «Ахмат».

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