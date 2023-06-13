Товар есть? А если найду? Как клон втянул компанию из Петербурга в миллионные иски

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербургская фирма ООО «Маркетпром» столкнулась с оригинальной схемой мошенничества. От ее имени и по поддельным счетам злоумышленники «продали» клиентам запчастей почти на 3 миллиона рублей. «Маркетпром» обратился с заявлением в полицию, однако там «фактов мошеннических действий» не выявили и в возбуждении уголовного дела отказали. А в это время «Маркетпром» безуспешно отбивается от судебных исков, которыми его заваливают обманутые «клиенты»: общая сумма их требований приблизилась к миллиону рублей.



Все началось в октябре прошлого года, когда на электронную почту ООО «Маркетпром» пришло гневное письмо из поселка Балашейка Самарской области. Начальник отдела маркетинга местной фирмы требовал объяснить, когда же наконец «Маркетпром» поставит им три газовых клапана для напорных горелок и котлов, за которые было уплачено еще неделю назад.

Менеджеры «Маркетпрома» страшно удивились: почему к ним обращаются с такими вопросами? Ведь очевидно, что это какая-то ошибка: за все четыре года, что существует компания, ничего серьезнее упаковочных материалов в виде пленки и палет она не продавала. А тут с нее спрашивают аж за газовые клапаны, цена которым по 40 тысяч рублей за штуку.



Директор «Маркетпрома» созвонился с автором письма, изучил счет на оплату клапанов, по которому «клиент» перечислил деньги. И вот тут-то ему стало не по себе: самарская компания перевела платеж на счет в Волго-Вятском банке Сбербанка, к которому «Маркетпром» никакого отношения не имеет, а «представитель», который по электронной почте отправил в Балашейку счет на оплату, некто Александр Стрелков, никогда в «Маркетпроме» не работал.

Рассказали самарцы и другие любопытные подробности: информацию о газовых клапанах они нашли в Интернете на сайте под названием «Маркетпром», нажали кнопку «Заказать товар», получили счет и внесли предоплату. Причем, по данным СПАРК-Интерфакс, у настоящего «Маркетпрома» своего сайта никогда и не было.



Компания обратилась за разъяснением в Сбербанк. И с изумлением узнала, что да, действительно, совсем недавно, 3 октября, на имя компании был открыт счет в Волго-Вятском отделении в Нижнем Новгороде, за месяц на него поступило 2,8 миллиона рублей, 1,9 миллиона уже выведено.



В банке объяснили, что без присутствия представителя «Маркетпрома» закрыть счет не могут, и посоветовали обратиться в полицию.

С гневными претензиями «покупателей» и поддельными счетами на оплату директор «Маркетпрома» пошел к правоохранителям и заявил о возможном мошенничестве.



И получил отказ.

По результатам проверки стражи порядка установили: «Материальный ущерб ООО «Маркетпром» не причинен. Заявления от представителей фирм по данному факту в ОЭБ и ПК УМВД России по Кировскому району г. СПб не поступали. Фактов совершения мошеннических действий не выявлено, т. е. не установлено наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ». А стало быть, нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Постановление об отказе имеется в распоряжении редакции.

А тем временем гневные письма на «Маркетпром» так и сыплются: одно за другим, компания их получила аж семь. Общая сумма претензий обманутых по всей России покупателей стремительно растет.



— Сейчас предъявлено исков на 1 миллион рублей, они уже приняты к производству. По одному из исков решение суда уже вступило в законную силу, в пользу обманутого покупателя (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Еще один уже пошел в полицию со своим заявлением о мошенничестве, в связи с чем нас завтра ждут в полиции с объяснениями, — рассказала «Фонтанке» представитель «Маркетпрома» адвокат Ксения Брикса.

Параллельно компания обратилась в суд с иском к Сбербанку (имеется в распоряжении редакции), чтобы оспорить договор банковского счета. Ксения рассчитывает доказать, что счет не принадлежит «Маркетпрому», и по этому основанию удастся переиграть старые дела.



— Заседание будет в июле, в Москве. Мы рассчитываем, что здесь сможем выиграть: Центральный банк России провел проверки и выявил, что сотрудниками Сбера были допущены нарушения. Например, они открыли счет на организацию по документам, которые были предоставлены по электронной почте, то есть директор туда не приходил, а просто кто-то прислал его фальсифицированный паспорт. Банк должен открывать счета при личном визите. А здесь как-то странно произошло, — говорит Ксения.

И никого в банке не удивило, с чего бы вдруг фирме из Петербурга потребовалось открывать счет в отделении, которое обслуживает даже не Ленобласть, а далекий Нижний Новгород.

Сейчас поддельный сайт «Маркетпрома» не работает, а телефоны, указанные на выставленных Александром Стрелковым счетах, отключены.

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— История нестандартная. Сумма ущерба вроде бы небольшая, нет резонанса — не пенсионерку ограбили. Понятно, что полиция такое не любит — нужно поднимать IP-адреса, откуда заходили в банк, выяснять, кто откуда платил. По идее, это возможно, но достаточно непросто. И ситуация неочевидная: генеральный директор может быть не в курсе, а может быть, учредитель это сделал или уволившийся сотрудник — нужно же иметь документы фирмы, чтобы анкету [на открытие банковского счета] заполнить. Что делать компании? Надо трубить во все колокола. Решение оспаривать, параллельно писать заявление в полицию, может быть, по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» без цели хищения, требовать служебную проверку Сбербанка, писать в ЦБ. И после проверки надо понимать, как так банк умудрился [открыть счет] — на открытие счета генеральный директор всегда приходит лично. Можно ли себя обезопасить на будущее? Это обратная сторона нашего цифрового мира — всем же нравится работать удаленно с банком, не бегать туда с платежками. Это определенные издержки. Соответственно, не надо разбрасываться своими документами.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»