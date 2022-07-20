«Как глаза чем-то залили». Вслед за Эрмитажем поставщики попались на крючок фальшивого Ozon

Фото: Алексей Смагин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По данным «Фонтанки», в схеме с закупками всякой всячины от имени Эрмитажа использовали не только громкое имя государственного музея. По похожей схеме поставщики из различных регионов отгружали свой товар якобы для Ozon, после чего его следы терялись. Масштабы растут с каждым днем.

«Фонтанка» пообщалась с несколькими компаниями, чьи руководители прочитали статью о фейковых закупках якобы Эрмитажа и узнали там свою ситуацию с небольшой поправкой. Напомним, речь идет, судя по всему, о целой группе людей, которые размещают запросы предложений на различную продукцию от имени музея, а затем подписывают договоры о поставке с отсрочкой платежа. Сам Эрмитаж знать не знает об этих переписках, заявленные сотрудники там не работают, но оправдываться приходится и ему.



Письмо в полицию, в частности, отправил директор ООО «Торговый дом «Эдельвейс» Андрей Царев, которое продает стройматериалы и метизы в частности.

В апреле к ним обратилась женщина, представившаяся Юлией Шулеповой, писала она с ящика электронной почты shylepova@moscow-ozon.ru и назвалась сотрудником того самого Ozon (то есть российского юрлица ООО «Интернет Решения»). Прислала она весь пакет уставных документов компании, включая скан паспорта гендиректора. Дальше, по словам пострадавших, общение происходило по городскому телефону, причем номер по открытым источникам опознавался как официальный «озоновский». Позже появился мобильный (сейчас не отключен, но все время занят, по открытым базам собственник не виден. — Прим. ред.). В итоге в мае «Эдельвейс» заключил договор поставки с отсрочкой платежа на 2 недели. 8 июня самовывозом со склада ушло метизов на 2 млн рублей. Получал груз водитель с доверенностью уже от нового директора (он сменился у «Интернет Решений» как раз в мае). Все засомневались, однако «Шулепова» тут же дослала все документы — уже и со сканом паспорта нового руководителя. Товар уехал, 23 июня деньги так и не пришли, и все стало понятно.



Стало понятно не только «Эдельвейсу»: пострадавшие нашли друг друга и начали объединяться в группы и чаты, составлять общее письмо для МВД. Виртуальная Шулепова, как выяснилось, работала и с ИП Тимошенко Вячеславом Геннадьевичем. Как рассказал «Фонтанке» сам предприниматель, он отгрузил наушники и шнуры из Москвы в Петербург на полтора миллиона.

«Мы вообще по отсрочке платежа не работаем обычно, наоборот, есть предоплата, — говорит он. — Здесь будто нам глаза чем-то залили — бланки, печати. Но вообще мы давно работаем с маркетплейсами, и доверие к этому бренду у нас присутствовало. Вроде и проверяли все, ИНН верный, фамилии совпадают, и так далее», — делится предприниматель. Транспортную компанию выбирал он сам и теперь уверен, что и она несет ответственность за передачу товара подставному лицу.

«Доверенность [получавшего товар] у нас есть, она подписана не директором «Интернет Решений», — говорит Вячеслав. — Транспортная компания должна проверить полностью все данные и убедиться, что доверенность именно от нее. А там черт-те что и сбоку бантик. То есть тот же человек, что получал, сам же и выписал себе доверенность. Думаю, пойдем в арбитраж». По словам бизнесмена, после обращения в службу поддержки Ozon он получил ответ: такой Шулеповой там нет, почта — не настоящая. Но про последнее уже и на профильных форумах пишут, подчеркивая, что никакой региональной привязки в домене обычно нет.



По похожей схеме «попало» ООО «Стройметиз», которое довозило товар до склада временного хранения на Приозерском шоссе. Московская DantexGroup отправила в Петербург сотню электрокаминов (это больше 3 млн рублей), их забрал человек по доверенности с терминала выдачи транспортной компании.



Еще одна пострадавшая компания рассказала «Фонтанке», что отгрузила товара на транзитный склад более чем на 2 млн рублей. Все по общему сюжету, за исключением одного.

«В нашем случае Ozon подтвердил полномочия этих людей, — говорит собеседник «Фонтанки». — Для общения с поставщиками у них есть сайт поддержки с личным кабинетом. Мы написали туда: мол, к нам обратился такой-то человек, представился так-то, хочет отгрузиться на большую сумму. Приходит ответ: спасибо за бдительность, да, есть такая Шулепова у нас. Причем подтвердили и телефон, и почту. Если это просто полное совпадение по ФИО — это одно дело. Но почему контакты-то подтверждены?» — поражаются предприниматели.



«Фонтанка» направила запрос по поводу сотрудницы с такими данными в ООО «Интернет Решения». Там признали, что сотрудник техподдержки допустил ошибку при консультации поставщика. «Мошенники часто используют электронные адреса, схожие с адресами в компании, что и произошло в этом случае, и ввели в заблуждение сотрудника техподдержки. Мы уже приняли все необходимые меры, чтобы подобная ситуация не случилась в будущем. Для сотрудников техподдержки мы провели обучение, в котором рассказали обо всех популярных способах мошенничества с самыми явными маркерами, указывающими на них. Материал обучения теперь всегда находится под рукой у сотрудников, кроме того, мы проведем дополнительное тестирование сотрудников по данной теме», — пояснили в компании.





Сами пострадавшие говорят, что количество таких случаев исчисляется десятками в различных регионах. Вокруг этой сети уже растут мифология и предположения, которые вполне потянут на сюжет для криминального телесериала. Например, рассказывают о поставщике, который опомнился вовремя и догнал свой груз где-то на промежуточном складе в Воронежской области. Кроме того, один из предпринимателей поведал, что, когда они все поняли и вскрыли с полицией контейнер, куда отгружали товар, там обнаружили накладные и документы Эрмитажа — то есть организаторы у схемы могут быть общими.



Кроме того, предполагают, что самих логистов используют втемную.

«Их нанимают где-то в интернете для того, чтобы забрать товар, провести логистические операции, — говорит собеседник «Фонтанки». — Например, наш персонаж на себя арендовал склад, куда принимал фактически ворованный товар. Наш водитель, когда приехал на отгрузку, на всякий случай все снимал на видео. Так вот они не прятали лица, не отворачивались. Очевидно, они не считали, что делают что-то плохое. То есть все преступление происходит удаленно — это как те самые «работники безопасности Сбербанка, которые уговаривают раскрыть данные карты». Здесь такая же телефонная организация: два-три раза товар перегружают, а потом он попадает бенефициарам, они его, видимо, перепродают с дисконтом».



Реакцию полицейских на такие сигналы бизнесмены называют вялой и объясняют имеющимися у них человеческими ресурсами. Отдельная боль — привычные способы проверки своих контрагентов: специальные порталы, где можно бесплатно пробить телефон, ИНН и фамилии учредителей.

«То есть получается, что, если у кого-то есть сканы уставных документов, скачанные в даркнете, он просто отправляет их администрации сайта и добавляет в карточку настоящего юрлица свои фейковые контакты? Так что ли?» — удивляется собеседник издания.



В пресс-службе Ozon «Фонтанке» подтвердили, что «из-за бурного роста e-commerce и постоянно растущего трафика на маркетплейсах растет и число мошенников, пытающихся заработать, используя имена крупных онлайн-площадок».



«Мы знаем о ситуации, при которой некие сторонние лица, представляясь компанией Ozon, обращаются к поставщикам с просьбой предоставить самые разные товары, в том числе с постоплатой, — сообщили в компании. — Часто мошенники используют схожие по написанию домены и формируют письма-запросы на бланках с логотипом Ozon. В Ozon мы боремся с этим при помощи целого комплекса мер. Среди них и круглосуточное отслеживание новых доменов, похожих по названию на Ozon.ru, на предмет мошенничества и потенциальной угрозы пользователям. Мы также консультируем как наших действующих партнеров, так и сторонние организации, в случае если они предварительно обратились к нам с просьбой проверить, от чьего лица к ним поступил запрос на поставку».



В компании подчеркивают, что все официальные закупки всегда проходят процессы тендера и внутренней проверки и не подразумевают срочные поставки с постоплатой. В случае запроса на срочность там предлагают обращаться в чат поддержки или на почту help@ozon.ru.

